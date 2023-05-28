Mağusa'da Kastı Hasar, Sarhoşluk, Rahatsızlık Ve Uygunsuz Tavr-I Hareket

27.05.2023 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gazimağusa’da, İsmet İnönü Bulvarı DAÜ Çemberi yanında, H.K.(E-44), alkollü içki tesiri altında olduğu bir sırada makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırdıktan sonra kaldırım ve yol kenarında bulunan 3 adet çöp konteynerini devirip uygunsuz tavır harekette bulunduğu sırada, park halinde bulunan bir aracın sol ön çamurluk ve sol ön kapı üzerine bir adet plastik çöp konteynerinin düşmesine sebebiyet vererek konu aracı hasara uğratmıştır.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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