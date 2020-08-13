Mağusa'da küçük erkek çocuklarına cinsel istismar iddiası! Tutuklandı!

2020 yılı içerisinde komşularının göz kulak olması için emanet ettiği 10, 13 ve 15 yaşlarındaki erkek çocukların cinsel saldırı ve cinsel istismarda bulunduğu yönünde yapılan şikâyet doğrultusunda derdest emri gereği Gazimağusa sakini O.K tutuklandı.

Zanlı bugün 13.8.20 tarihinde, 16 yaşından küçük çocuğa cinsel saldırı ve cinsel istismar suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında bir gün tutukluluk emri temin edildi.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet eren PÇ Arif Tolgan, zanlının 2020 yılı içerisinde ikisi yeni birisi eski komşularının olmak üzere 10, 13 ve 15 yaşlarındaki erkek çocuklarına cinsel saldırı ve cinsel istismarda bulunduğu yönünde ailelerden gelen şikâyet üzerine zanlının tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Çocukların sosyal hizmetler dairesi tarafından görüldüğünü ve ifadelerinin alındığına değinen PÇ Tolgan, mese ile ilgili içerisinde bilgi ihtiva ettiğine inanılan zanlıya ait cep telefonunun incelenmek üzere emare alındığını söyledi. Zanlının mesele ile ilgili ifade vermediğine ve hiçbir şekilde suçunu kabul etmediğine vurgu yapan PÇ Tolgan, meselenin yeni olduğuna dikkat çekti ve alınacak ifadeler yanında şikâyetlerde artış olabileceği endişesinde olduğunu belirttikten sonra zanlı aleyhine bir gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verilmesini talep etti.

Avukatı bulunmayan zanlıya söz hakkı vermesi üzerine konuşan zanlı verdiği cevapta “ bu çocukları anneleri iş giderken bakmam için bana bırakılıyordu. Çocukların hiçbir yerine dokunmadım, pislik de yapmadım” dedi. Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, tahkikatın selameti açısından zanlının bir gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)