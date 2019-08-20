Mağusa'da motosiklet kazasında yaralanan Mustafa Onbaşı hayatını kaybetti!

Gazimağusa’da 23 Mayıs 2019 tarihinde meydana gelen trafik kazasında, Gazimağusa sakini 85 yaşındaki Mustafa Onbaşı ağır surette yaralanmıştı. Gazimağusa Devlet Hastanesine, sonrasında Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine yoğun bakım servisine kaldırılan Mustafa Onbaşı bugün yaşamını yitirdi.
KAZA NASIL OLMUŞTU
İsmet İnönü Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, CG 718 plakalı motosikleti ile kuzey istikametine taraf seyreden Mustafa Onbaşı (E 85) aynı istikamete taraf seyreden Emine Seven yönetimindeki LS 796 plakalı aracın çarpmasıyla direksiyon hâkimiyetini kaybederek park halinde olan FK 527 plakalı aracın sol yan kısmı tamponuna vurduktan sonra yere düşmüştü.
Motosikletten düşen sürücü başını yere çarpmış ve koruyucu kaskı olmasına rağmen başından ağır surette yaralanarak ambulansla önce Gazimağusa Devlet Hastanesine, sonrasında Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine yoğun bakım servisine kaldırıldı.
Gazimağusa Sosyal Hizmetler Dairesi’nden gıda yardımı alan sürücü eve dönüş yolundaydı
Görgü tanıkları verdikleri bilgide, motosiklet sürücüsünün Gazimağusa Sosyal Hizmetler Dairesi’nden almış olduğu gıda yardımları ile evine gitmekte olduğu esnada aracın çarpması sonucunda motosikletle birlikte 3-4 metre sürüklendikten sonra park halindeki araca arkadan vurmak suretiyle yere düştüğünü ve başından yaralandığı öğrenildi. Sürücünün kaza esnasında başında bulunan kaskın iç kısmında yere düşmeden kaynaklanan kan izlerinin bulunduğu gözlemlendi. (MHA)
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