  • BIST 95.876
  • Altın 186,684
  • Dolar 4,4674
  • Euro 5,2589
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAYetişkinler çevre duyarlılığı konusunda çocuklara doğru rehber olamıyor

Mağusa'da Salamis yolunda yangın çıktı, 4 iş yeri yandı

» »
Mağusa'da Salamis yolunda yangın çıktı, 4 iş yeri yandı
Mağusa'da Salamis yolunda yangın çıktı, 4 iş yeri yandı

Yangın
10.06.2018 tarihinde, saat 02.30 sıralarında, Gazimağusa’da İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren “Berlin Bar Cafe Nargile” isimli iş yeri içerisinde henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıkmıştır. Çıkan yangın daha sonra iş yerinin bitişiğinde bulunan “Yogo Hamy”, “Loft Estate” “Gülseren Shop” isimli iş yerine sıçramıştır.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu,  “Berlin Bar Cafe Nargile” isimli iş yeri ve içerisindeki restoran malzemeleri tamamen, “Yogo Hamy” isimli iş yeri ve içerisindeki malzemeler kısmen, “Gülseren Shop” isimli iş yerinin ön giriş kapısı, “Loft Estate” isimli iş yerinin ise ışıklı tabelası yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yarın bu bölgelerde elektrik kesintisi var30 Mayıs 2018 Çarşamba 18:58
  • Gazimağusa’da “Kültürümüzü Yaşatalım” sergisi açılıyor29 Mayıs 2018 Salı 11:20
  • Gazimağusa’da iki kilisenin koruma çalışmaları tamamlandı27 Mayıs 2018 Pazar 16:11
  • Gazimağusa Belediyesi Derinya Halk Plajı’nda deniz sezonu açıldı25 Mayıs 2018 Cuma 11:57
  • “Propaganda nitelikli yasaklı yayın” bulunduran bir kişi tutuklandı!23 Mayıs 2018 Çarşamba 18:59
  • DAÜ’deki yangın kontrol altına alındı23 Mayıs 2018 Çarşamba 18:51
  • Mağusa Kaza Mahkemesi’nde güvenlik had safaya çıkarıldı18 Mayıs 2018 Cuma 10:11
  • Liseler Arası Ses Yarışması’nın birincisi Bekirpaşa Lisesi’nden Nezihe Tuğra oldu17 Mayıs 2018 Perşembe 16:35
  • Gazimağusa’nın Surlar İçi Bölgesinde kundaklama oldu17 Mayıs 2018 Perşembe 15:51
  • Gazimağusa'da 17 yaşında kız çocuğu kayıp16 Mayıs 2018 Çarşamba 15:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti