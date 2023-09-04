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Mağusa'da Vahim Zarar ve Darp

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Mağusa'da Vahim Zarar ve Darp
Mağusa'da Vahim Zarar ve Darp

04.09.2023 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Gazimağusa’da Suriçi’nde, E.S.(E-21), 183 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, aralarında yaşanan tartışma sonucu G.Ç.(E-27)’nin yüzüne yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, yere düşürerek başını kaldırıma çarpıp yaralanmasına sebep olurken, olaya müdahale etmeye çalışan O.A.Ç.(E-25)’nin de yüzüne yumruk vurmak suretiyle adı edileni darp etmiştir.

Olayda yaralanan G.Ç, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ göz alt kemiği kırığı ve beyin kanaması teşhisi ile Nöroloji Servisinde müşahede altına alınmıştır. E.S.(E-21) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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