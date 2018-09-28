  • BIST 99.579
  • Altın 230,551
  • Dolar 6,0246
  • Euro 6,9809
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAUBP’de kurultaya doğru

Mağusa'dan Ayia Napa'ya gidiş 10 dk olacak

» »
Kıbrıslı Rumlardan çok Kıbrıslı Türk gençler tarafından tercih edilen Ayia Napa'nın müdavimlerine müjdeli haber geldi.
Mağusa'dan Ayia Napa'ya gidiş 10 dk olacak

Kimilerine göre Güney Kıbrıs'ın turizm cenneti, kimilerine göre ise günah şehri şeklinde tanımlanan Ayia Napa müdavimlerine müjdeli haber geldi.

Lokasyonu nedeni ile Kıbrıslı Rumlardan çok Kıbrıslı Türkler tarafından daha yoğun şekilde tercih edilen Ayia Napa bar ve klüpleri ile dikkat çekiyor.

Mağusa'da 2.5 Mil kapısından Ayia Napa'ya 45 dakika gibi bir gidiş mesafesi bulunurken bu mesafe Derinya  Sınır Kapısı ile artık 10 dakikaya düşecek. 

Ayia Napa kimisine göre günah şehri, kimisine göre ise turizm cenneti konumunda.

Sınır Kapısı ile ilgili müjdeli haber Başbakan Tufan Erhürman'dan geldi.

PAZARTESİ HİZMET VEREBİLİRİZ

Başbakan Tufan Erhürman, Derinya bölgesindeki geçiş kapısı çalışmalarını yerinde inceledi.
Erhürman, Derinya’daki çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu, kapının açılması halinde pazartesi hizmet verilebileceğini, Aplıç’ta ise 10 gün içinde hazır olacaklarını, Kıbrıs Türk tarafının kapıların açılmasını geciktiren taraf olmayacağını söyledi. 

AYİA NAPA'DA OLAN AYIA NAPA'DA KALIR

BM'NİN HABERİ YOK

Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Sözcüsü Aleem Siddique, Derinya Sınır Kapısı’nın açılacağına dair her iki tarafın da kendilerine bilgi vermediğini belirtti.

BURASI AYIA NAPA

Siddique’ın konuya ilişkin TAK’a yaptığı açıklama şöyle:

“Derinya Kapısı’nın açılacağına dair bize bilgi verilmedi. Bizim önceliğimiz, ara bölgeden güvenli ve sağlıklı geçişi sağlamaktır. BM Barış Gücü, gereken sağlık ve güvenlik tedbirleri alınır alınmaz, her iki tarafla sıkı koordinasyon içinde geçiş kapısının açılmasına olanak tanımaya hazırdır”

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • CTP: Belediye ciddi sıkıntıda23 Eylül 2018 Pazar 15:44
  • UBP Mağusa'da yine karıştı! Adaylıktan çekildi!22 Eylül 2018 Cumartesi 15:27
  • Hasipoğlu adaylıktan çekildi, Mağusa İlçe Başkanlığı’na 3 aday başvurdu21 Eylül 2018 Cuma 17:21
  • UBP Kurultayı öncesi ilginç gelişmeler yaşanıyor... Hasipoğlu adaylıktan çekildi21 Eylül 2018 Cuma 13:33
  • 350 aracın 114'ü rapor edildi!21 Eylül 2018 Cuma 12:18
  • Arter: Gazimağusa Belediyesi’nin battığı söylemi doğru değil18 Eylül 2018 Salı 13:50
  • 46 yaşında hayata gözlerini yumdu16 Eylül 2018 Pazar 17:57
  • Mağusa'da şok ölüm16 Eylül 2018 Pazar 11:23
  • Kayıp aranıyor!15 Eylül 2018 Cumartesi 12:06
  • Yola metrelerce yağ döküldü11 Eylül 2018 Salı 13:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti