Mağusa'dan Ayia Napa'ya gidiş 10 dk olacak

Kıbrıslı Rumlardan çok Kıbrıslı Türk gençler tarafından tercih edilen Ayia Napa'nın müdavimlerine müjdeli haber geldi.

Kimilerine göre Güney Kıbrıs'ın turizm cenneti, kimilerine göre ise günah şehri şeklinde tanımlanan Ayia Napa müdavimlerine müjdeli haber geldi.

Lokasyonu nedeni ile Kıbrıslı Rumlardan çok Kıbrıslı Türkler tarafından daha yoğun şekilde tercih edilen Ayia Napa bar ve klüpleri ile dikkat çekiyor.

Mağusa'da 2.5 Mil kapısından Ayia Napa'ya 45 dakika gibi bir gidiş mesafesi bulunurken bu mesafe Derinya Sınır Kapısı ile artık 10 dakikaya düşecek.

Sınır Kapısı ile ilgili müjdeli haber Başbakan Tufan Erhürman'dan geldi.

PAZARTESİ HİZMET VEREBİLİRİZ

Başbakan Tufan Erhürman, Derinya bölgesindeki geçiş kapısı çalışmalarını yerinde inceledi.

Erhürman, Derinya’daki çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu, kapının açılması halinde pazartesi hizmet verilebileceğini, Aplıç’ta ise 10 gün içinde hazır olacaklarını, Kıbrıs Türk tarafının kapıların açılmasını geciktiren taraf olmayacağını söyledi.

AYİA NAPA'DA OLAN AYIA NAPA'DA KALIR

BM'NİN HABERİ YOK

Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Sözcüsü Aleem Siddique, Derinya Sınır Kapısı’nın açılacağına dair her iki tarafın da kendilerine bilgi vermediğini belirtti.

BURASI AYIA NAPA

Siddique’ın konuya ilişkin TAK’a yaptığı açıklama şöyle:

“Derinya Kapısı’nın açılacağına dair bize bilgi verilmedi. Bizim önceliğimiz, ara bölgeden güvenli ve sağlıklı geçişi sağlamaktır. BM Barış Gücü, gereken sağlık ve güvenlik tedbirleri alınır alınmaz, her iki tarafla sıkı koordinasyon içinde geçiş kapısının açılmasına olanak tanımaya hazırdır”