Mağusa'nın da artık bir çıraklık okulu var...

Tüm meslek dallarında verilecek çıraklık eğitiminin yanında Matematik, İngilizce ve Türk Dili ve Edebiyatı dersleri ile ilgili de haftanın 1 günü eğitim görecek olan çocuklar bugün Maraş MAGEM'de ders başı yaptı.

Merkezde 112 meslek dalında kayıt yaptırılabilecek, çıraklık eğitim süresi 3 yıl olup haftada 4 gün işyerine bir gün çıraklık eğitimine devam edilecek. İşyeri tarafından ücret olarak aylık asgari ücretin yüzde 30’u kadar ücret verilecek, eğitimi bitirenler kalfalık sınavına katılabilecek ve belgesini alanlar askerlik sürelerini 3 ay daha kısa yapacak.

Protokol çerçevesinde, Çıraklık Eğitim Merkezi sorumluluğu, biri atanana kadar MTÖD; KTEZO ve Gazimağusa Belediyesi ile iş birliğiyle yürütülecek.

Gazimağusa Belediyesi çıraklık eğitim modelinin uygulanması için Maraş MAGEM binası kullanılacak.

Protokol imzalandığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerli olacak ve üç yılın sonunda tarafların karşılıklı talebiyle süresi uzatılabilecek.

Eğitimlerinin ilk gününde çocukların yanında olan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Maraş MAGEM tesisini tanıtarak böylesi bir projede iş birliği yapmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi. Çocukların ve gençlerin donanımlı gelişimlerine belediye olarak önem verildiğini belirten Başkan Uluçay, kendi çocukluk dönemleri ile ilgili anekdot paylaştı. Başkan Uluçay, önemli olanın bundan sonraki süreçte bu projede başarılı olup memnuniyeti daha ileriye götürmek olduğunu söyledi.

Maraş MAGEM Sorumlusu Cansu Canalp Yarışan, hem eğitim konusunda hem de çocuklara ve gençlere daha neler katılabileceği hususunda sorumluluk yüklenerek her daim yanlarında olacaklarını kaydetti.

Eğitim süreçlerinde talep edilen projeleri birlikte geliştirmeye hazır olduklarını kaydeden Yarışan, donanımlı bir tesis olan Maraş MAGEM'de eğitim görmenin avantajlı olacağını belirtti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Uzmanı Mehmet Ekici de ders başı yapan gençlere seslenerek "yapılan iş birliği sizin bir adım ileriye gitmeniz içindir" dedi.

"Sizler buranın ilk mezunları olacaksınız. Böyle bir eğitim merkezinde eğitim almak çok az kişiye nasip olacak bir şey. Sizin eğitiminize biraz daha katkı sağlamak için hepimiz buradayız" diyen Ekici, "meslek ne kadar önemli hepimiz biliyoruz. Sizler o altın bilek sayesinde akranlarınızdan bir adım öndesiniz. Bu sizin için de bizim için de önemli bunu markalaştırmak zorundayız. Buraya katma değer sağlayacak işler yaratmak için geliyoruz." şeklinde konuştu.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Yardımcı Genel Sekreter Ersun Aytaç da katkı koyan herkese teşekkür ederek, mesleki eğitim yolculuğuna 2009 yılında çıktıkları zaman 3 küçük sınıfla başladıklarını ve her geçen yıl bu alanda gelişerek ve büyüyerek devam ettiklerini belirtti. Birçok sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli ara eleman eksikliğini Mağusa ve İskele bölgesinde daha etkin karşılayabilmek için Mağusa’da da bir çıraklık okuluna ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Aytaç, bu bağlamda da bugün itibari ile yapılan iş birliğinin çok büyük önem arz ettiğini ifade etti.