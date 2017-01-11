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Mahkemeden TKP'nin yeniden kurulmasına RET!

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Mahkemeden TKP'nin yeniden kurulmasına RET!
Mahkemeden TKP'nin yeniden kurulmasına RET! Yüksek İdare Mahkemesi, Toplumcu Kurtuluş Partisi’nin kuruluşu ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Henüz kurulma ve örgütlerini hazırlama hareketi içerisinde bulunan TKP’nin yeniden kurulma çabaları Mahkemede son buldu.

 

Savcılığın, İçişlerine TKP’nin kurulamayacağı yönünde yazı yazmasından ve kuruluşun gerçekleştirilemeyeceğini belirtmesinden sonra,  Ara Emri için Yüksek İdare Mahkemesine yapılan müracaat sonrasında yargıç Peri Hakkı, TKP’nin kurulma işlemlerinin durdurulmasına karar verdi.

 

Yargıç Peri Hakkı, 9 Ocak 2017 tarihinde verdiği kararda, davanın sonucuna kadar (O gün de dahil) daha önce aksine karar verilmedikçe, Davalının (KKTC İçişleri Bakanlığı vasıtası ile KKTC) 28.11.2016 tarihinde, davacı ve diğer 29 kişi dışındaki kişiler tarafından verilen Toplumcu Kurtuluş Partisi Kuruluş Bildirimini kabul etme karar ve/veya işleminin, ve/veya söz konusu karar ve/veya işleminin uygulanması ve/veya söz konusu işlem neticesinde yapılacak olan diğer işlemlerin yürütülmesinin durdurulmasına EMİR VERİR denildi.

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