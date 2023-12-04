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Maliye Bakanı Berova, “5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı

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Maliye Bakanı Özdemir Berova, ‘5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 89. yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, Türk Kadınını kutladı.
Maliye Bakanı Berova, “5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü” dolayısıyla mesaj yayımladı

Berova mesajında şunları kaydetti: 

“5 Aralık tarihi, Türk Kadınının siyasi haklarına kavuştuğu, seçme ve seçilme hakkını kazandığı, Atatürk İnkılâpları’ndan birisidir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘Dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir’ diyecek kadar kadının toplum ve medeniyet içindeki yerini takdir etmiş, Türk kadınına her zaman güvenmiş ve toplumda hak ettiği yere gelebilmesi için öncü reformlara imza atmıştır. 
Hiçbir ülkede, hiçbir lider, kadın hakları için böylesine duyarlı olmamış ve böylesine mücadele vermemiştir. Bu mücadele neticesinde kadınlarımız birçok gelişmiş ülkeden önce bu hakları elde etmiş,  bilimde, eğitimde, sporda, sağlıkta, yasama, yürütme ve yargıda, iş dünyasında ve siyasette, kısacası hayatın her alanında başarıyla görev almıştır. 
Tarih boyunca da Türk Kadını hayatın her safhasında mücadele vermiş,  Anadolu’da Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında, Kıbrıs’ta varoluş mücadelesinde kahraman kadınlarımız Milli Mücadele’de yerlerini almış, vatan savunmasında destanlar yazmışlardır.
Başarılarıyla bizlere ilham veren Türk kadını, cesur, kararlı, güçlü, fedakârdır. 

Bu anlamlı günde, Kadınlarımızın kamusal hayata katılımının teşvik edilerek arttırılması, kadına yönelik her türlü şiddetin son bulması temennisiyle; 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı tanınmasının 89. yıldönümünü kutluyor, devlet yönetiminde, çalışma hayatında ve aile içinde hayatın bütün yükünü beraber üstlendiğimiz tüm kadınlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

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