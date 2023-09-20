  • BIST 7828.31
  • Altın 1677.983
  • Dolar 27.0342
  • Euro 28.9305
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAG20'de Sıfır Atık vurgusu: Proje her geçen gün büyüyor

Maliye Bakanı Berova, Merkezi İhale Komisyonu'nu ziyaret etti

» »
Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, bakanlığına bağlı Merkezi İhale Komisyonu (MİK)’nu ziyaret etti. Kısa süreliğine MİK İhale Toplantısına katıldı.
Maliye Bakanı Berova, Merkezi İhale Komisyonu'nu ziyaret etti

MİK Başkanı Halis Üresin’den çalışmalar hakkında bilgiler alan Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, burada yaptığı açıklamada, hem komisyonun çalışmalarını yerinde incelemek, hem de emekliye ayrılacak olan MİK Başkanı Halis Üresin’e bundan sonraki hayatında başarı dilemek adına bugün bu toplantıya katıldığını belirtti. 

Berova; “Birlikte önemli görevler icra ettiğimiz MİK Başkanı Halis Üresin kardeşimiz emekliye ayrılıyor. MİK’e verdiği hizmetler için kendisine çok teşekkür ediyor, bundan sonraki hayatında sağlık ve mutluluklar diliyorum” diye konuştu. 

Merkezi İhale Komisyonu’nun oldukça önemli bir görev icra ettiğini de belirten Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova, tüm komite üyelerine ve ihalelere katılan iş insanlarına hitaben; “inşallah bugün de, hem devleti koruyucu, hem iş insanımızı kazanca iten bir ihale süreci gerçekleşir” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ersin Tatar- Hakan Fidan görüşmesinde Kıbrıs sorunu ele alındı20 Eylül 2023 Çarşamba 10:39
  • Arıklı: Ercan Havaalanı’nda muhaceret sorunu acil çözüm bekliyor20 Eylül 2023 Çarşamba 10:23
  • DAÜ'de senatörlerden 40 imza...DAÜ'de demokratik süreç başladı...20 Eylül 2023 Çarşamba 09:45
  • Tatar: Erdoğan’a teşekkür ediyorum. İki devletlilik politikamız teyit edildi20 Eylül 2023 Çarşamba 09:33
  • Çavuşoğlu: "Başbakan DAÜ'ye çok kısa bir süre verdi"20 Eylül 2023 Çarşamba 09:10
  • Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi: Üst solunum yolu şikayetleri olan kişilerin maske takmaları gerekiyor20 Eylül 2023 Çarşamba 08:35
  • Sağanak yağış geliyor20 Eylül 2023 Çarşamba 08:28
  • Berova, KKTC RORO ve yolcu gemileri armatörleri ile bir araya geldi19 Eylül 2023 Salı 18:49
  • Basın özgürlüğü davası... İmzacılar 300'ü buldu...19 Eylül 2023 Salı 18:42
  • Ombudsman Varol, İtalya’da Uluslararası Ombudsman Konferansı’na katılacak19 Eylül 2023 Salı 15:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti