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Maliye Bakanlığı 15 milyon ABD doları ve 10 milyon euro borçlanacak

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KKTC Merkez Bankası’nın Cuma günü duyurduğu Devlet İç Borçlanma Senedi ihalesi Çarşamba günü sonlanacak.
Maliye Bakanlığı 15 milyon ABD doları ve 10 milyon euro borçlanacak

KKTC Merkez Bankası’nın Cuma günü duyurduğu Devlet İç Borçlanma Senedi ihalesi Çarşamba günü sonlanacak.

Merkez Bankası’nın Maliye Bakanlığı adına ilan ettiği “Hazine Bonosu” ihalesiyle 15 milyon ve 10 milyon borçlanılacak.

Çoklu fiyat şekliyle iskontolu türde açılan ihalesi 105, ihalesi ise 141 gün vadeli.

Hazine sözkonusu tutarları kur riski üstlenmemek amacıyla SWAP işlemi ile Türk Lirası’na dönüştürerek kullanacak. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler de bankalar aracılığıyla katılabiliyor.

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