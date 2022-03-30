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Maliye-Sen: Amacımıza ulaştık

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Maliye-Sen’in Başkanı Lisani Özçürümez, yaptığı açıklamada amaçlarına ulaştıklarını ve maaşların vaktinde ödeneceğini belirtti
Maliye-Sen: Amacımıza ulaştık

Hükümetin dikkatini çekmek ve seslerini duyurmak için maaşları ödemeyeceklerini duyuran Maliye-Sen’in Başkanı Lisani Özçürümez, yaptığı açıklamada amaçlarına ulaştıklarını ve maaşların vaktinde ödeneceğini belirtti.

Hükümetin ekonomik önlemler paketi açıklamak yerine şuana kadar kim hangi koltukta oturacak, hangi görevleri paylaşacak konusunda karar ürettiğini ifade eden Özçürümez, “Amacımız atalet halindeki hükümetin doğru şeyleri yapabilmesi için hükümetin dikkatini çekmekti” dedi.

GİDERLERİ KISMANIN ZAMANI
Devlet tarafından ödenen her faturayı gördüklerini belirten Özçürümez, “Bu kriz döneminde hala nelere harcama yapıldığını görebiliyoruz ve bunun psikolojik sıkıntısını çekiyoruz” diyerek hükümetin gerekli adımları atmadığı takdirde farklı eylemlere devam edeceklerini belirtti.

SERVET VERGİSİ ALINMALI
Adanın kuzeyinde yüzde 65 oranında kayıt dışılık olduğunu kaydeden Özçürümez, bu konuda adım atmak yerine vergilerin sadece halktan ve birkaç iş insanından alınabildiğini belirtti. Özçürümez ayrıca “Bu olağanüstü kriz koşullarında bir defaya mahsus servet vergisi alınmalıdır” dedi.

‘SARI SENDİKA’ ELEŞTİRİLERİ
“Bizim rengimiz bellidir, biz çalışanın yanındayız. Diğer sendikaların 1 Nisan’da yapacağı eyleme de tam desteğiz. Tüm kamuda yetkin olmasak da etkin bir sendikayız” diyen Özçürümez, Maliye çalışanı olarak kendi gelir-giderlerimiz ile kendi ayaklarımızın üzerinde durabileceğimizi de bildiğini belirtti.

 

BASIN AÇIKLAMASI

Ülkemizde büyük ekonomik kriz yaşanırken; halkımızın geçim sıkıntısı içerisinde olduğu bu kaos ortamında hükümet edenlerin bu durumu görmezden gelmesi sendikamız tarafından kabul edilemez.  Bakanlar Kurulu toplantılarında sadece ve sadece zamlara ve atamalara odaklanan hükümeti kış uykusundan uyandırmak adına dün açıkladığımız grev ve eylem planını uygulamaya karar vermiştik.

Hiçbir eylemin amacı mağdur yaratmak değildir. Ancak GREV Anayasal bir haktır. Çalışanların yaşadıkları sıkıntıları dile getirebilmek ve kamuoyu önünde görülebilir olmak amacıyla zaman zaman bir takım yasal eylemler içine girebilirler. Bizde Maliye-Sen olarak diğer tüm sendikalar gibi yasal hakkımızı kullanarak grev kararı aldık.

Maliye’de paranın olmaması dolayısı ile eylem açıklamış olduğumuz veya yapılan eylemleri baltalamak için grev yaptığımız tamamen mesnetsizdir ve safsatadan ibarettir. Grev kararımızı açıkladığımız andan itibaren tüm kamuoyu ilgisini 1 Nisan Cuma günü Sendikaların gerçekleştireceği eylemlere odaklamıştır. Bu durum bazı kesimlerde rahatsızlık yaratabilir. Bu kesimlerin aksine Maliye-Sen olarak hiçbir dönem hiçbir hükümetin veya siyasi oluşumun yanında yer almadık. Bu durum yaptığımız basın açıklamaları grevler ve eylemlerle apaçık ortadadır. 

Bizimle tamamen aynı gerekçeler ile 1 Nisan Cuma günü grev kararı alan sendikaları selamlarız. Öğretmenler grev yapar eğitim durur. Gümrük çalışanları grev yapar gümrükler durur. Hava Kontrolörleri grev yapar uçaklar durur. Yaşanan sıkıntılara dikkat çekmek amacı ile bu eylemler gerçekleştirilir. Bugün görülüyor ki Maliye çalışanları grev yaparsa tüm ülke durur.

Hazine ve Maliye Çalışanları Sendikası olarak aldığımız grev kararı basında ve sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştır. Umarız hükümet edenler ÜLKEDE YAŞANAN KAOSUN farkına varmış ve kış uykusundan uyanmıştır. Halkın ekonomik sıkıntılarının görmezden gelinmeye devam etmesi halinde ses getirici eylemlerimiz devam edecektir.

Amacına ulaşan eylemimizde, çalışanların mağduriyetlerine yenilerini eklememek adına grev kararımızı geri çekerek hükümete karşı 1 Nisan Cuma günü tüm sendikalarla birlikte meydanlarda olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

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