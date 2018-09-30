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Malyalılar geleneksel etkinlikte buluştu

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Güney Kıbrıs’ta kalan Malya (Bağlarbaşı) köylülerinin, Malya köy meydanında her yıl düzenlediği “Geleneksel Malyalılar Buluşması”nın 8’incisi dün gerçekleşti.
Malyalılar geleneksel etkinlikte buluştu

Güney Kıbrıs’ta kalan Malya (Bağlarbaşı) köylülerinin, Malya köy meydanında her yıl düzenlediği “Geleneksel Malyalılar Buluşması”nın 8’incisi dün gerçekleşti.

Malyalılar Kültür ve Ďayanışma Derneği (MALYA-DER) tarafından düzenlenen etkinlik çerçevesinde sırasıyla Kakopetriya köyü, Trodos meydanı, Omodos köyü ziyaret edildi Akşamüzeri köy meydanında buluşan Malyalı Türkler ve Rumlar yemek yedi, çeşitli etkinlikler yapıldı. Etkinliğe Kıbrıslı Türklerin yanı sıra Malyalı Rumlar da katılarak katkı koydu. Geziye katılanlar Malya'da kalan evlerini ve doğup büyüdükleri sokaklarını, daha küçükler ise anne ve babalarının yaşadıkları yerleri gezdiler. Köy mezarlığı, şehitlik, okul ve köy camisi de ziyaret edildi.

BAĞLARIYLA TANINAN ÜRETKEN BİR KÖY...

Malya köyü 1974’te yaklaşık 500 Kıbrıslı Türk ile 100 Kıbrıslı Rum’un yaşadığı, Kıbrıslı Türklerin çoğunlukta olduğu geniş topraklarında bağcılık yapılan üretken bir köydü. 
Malyalı Kıbrıslı Türkler 1974 sonrası liderler arası varılan “nüfus mübadelesi” mutabakatı gereği Kıbrıs’ın kuzeyine getirilerek ağırlıklı olarak Güzelyurt’a bağlı Aydınköy’e yerleştirildiler.

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