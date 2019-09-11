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Mansur Yavaş açıkladı: 'Çocuk koruma evleri'nde tecavüz vakası var!

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Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı eylül ayı ikinci oturumu, çocuk koruma evlerinin kapatılmasıyla ilgili tartışmalar yaşandı.
Mansur Yavaş açıkladı: 'Çocuk koruma evleri'nde tecavüz vakası var!

Başkan Yavaş, AKP'li Murat Köse'ye "Söylemek istemiyorum da tecavüz vakası var ortada. Konuşturmayın beni. Gel ben sana belgesini vereyim" yanıtını verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Mansur Yavaş başkanlığında, gündemdeki önergeleri görüşmek üzere belediye binasında toplandı.

Meclis toplantısında, başkanlık yazısı olarak sunulan otopark ücretlerinde artışa gidilmesi, Gazi Üniversitesi ile ortaklaşa yapılan Belmek kurslarıyla ilgili protokolün bir yıl daha uzatılması konuları ele alındı ve önergeler, görüşmelerin ardından ilgili komisyonlara sevk edildi.

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AKP'Lİ KÖSE 'ÇOCUK KORUMA EVLERİNİ' SORDU

Toplantıda, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, çocuk koruma evlerinin kapatılması konusunda gündem dışı söz aldı.

Köse, 11 çocuk koruma evinden 10’unun kapatıldığını, koruma altındaki 44 çocuğun evlerden tahliye edildiğini söyledi.

Başkan Yavaş’ın, çocuk koruma evlerindeki tahliyelerin durdurulacağını söylediğini iddia eden Köse, buna rağmen verilen sözün tutulmadığını kaydetti.

Bunun üzerine Yavaş, bazı vakıflarda yaşanan çirkin olaylar nedeniyle AKP tarafından 2012 yılında yapılan kanun değişikliğiyle belediyelerin sadece çocuk konukevi açabildiklerini belirtti.

Yavaş, göreve geldikten sonra Ankara Büyükşehir Belediyesinin önceki yönetiminin, ilgili kanunu dikkate almadığını belirlediklerini öne sürdü. Belediye olarak kanuna uygun kararlar almak zorunda olduklarını anlatan Yavaş, çocuk koruma evlerine ilişkin işlemleri bu çerçevede yaptıklarını söyledi.

'ÇOCUKLARI İSTİSMAR EDİYORSUNUZ'

Köse’nin karşılık vermesi üzerine Yavaş, “Söylemek istemiyorum da tecavüz vakası var ortada. Konuşturmayın beni. Gel ben sana belgesini vereyim. Sen çocukları seviyorsun da biz mi sevmiyoruz. Çocukları sen düşünüyorsun da biz mi düşünmüyoruz. Kanuna uymak istiyoruz, sizin çıkarttığınız kanuna.” ifadelerini kullandı.

Yavaş’ın sözleri üzerine AKP Grup Başkanvekili Mümin Altunışık da tecavüz iddiasına ilişkin gereken yasal işlemlerin başlatılmasını istedi.

Daha sonra Köse, Yavaş’ın çocuk koruma evleri ile ilgili sözleri nedeniyle kendisine cevap hakkı doğduğunu iddia ederek söz istedi.

Başkan Yavaş’ın “Çocukları istismar ediyorsunuz” diyerek Köse’ye ikinci kez söz vermemesi üzerine AKP Grubu toplantıyı terk etti.

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