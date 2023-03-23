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Mansur Yavaş'ın açıklamaları yeni bir tartışma başlattı!

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Yavaş'ın sözlerine İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener destek verirken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kapıyı sonuna kadar kapattı. Babacan yaptığı açıklamada "İmzaları geri sarmaya başlarsak kazak sökülür" dedi.
Mansur Yavaş'ın açıklamaları yeni bir tartışma başlattı!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir televizyon programında, "Birkaç gün vaktimiz olsaydı şunu önerecektik, cumhurbaşkanı yardımcısı olarak beni ve Ekrem Başkanı ilan edin, sayın genel başkanlarımız milletvekili olsun ve partilerin başında olsunlar diyecektik. Kendi gruplarının başında olmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bu benim fikrim" demiş, bu açıklamalar siyasette yeni bir tartışma başlatmıştı.

AKŞENER DESTEK VERDİ, BABACAN KARŞI ÇIKTI

Kanal D Haber'in haberine göre Yavaş'ın tartışma konusu olan açıklamasına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener destek verdi ama DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, kapıyı sonuna kadar kapattı.

"KAZAK SÖKÜLÜR"

Babacan yaptığı açıklamada "Bize anlamlı gelmiyor, anlaşmışız bitmiş. İmzaları geri sarmaya başlarsak kazak sökülür" dedi. 5 genel başkanın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olduğu formülde geri adım düşünülmüyor.

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