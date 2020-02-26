Maraş’ta 4 Bin 200 Yurttaşa Yeni Yaşam Alanı

İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Projeleri kapsamında ilk olarak Gazimağusa-Maraş ve Güzelyurt Sosyal Konut Projelerine başlanacak.

çişleri Bakanlığı Sosyal Konut Projeleri kapsamında ilk olarak Gazimağusa-Maraş ve Güzelyurt Sosyal Konut Projelerine başlanacak. Maraş’ın öncelikli bölge olarak belirlendiği projede, bu bölgeye ilk etapta toplam 376 konut inşa edilmesi hedefleniyor.

İçişleri Bakanlığı Sosyal Konut Projeleri bugün “Sıcak Bir Yuva, Çağdaş Bir Yaşam” sloganıyla Lefkoşa Golden Tulip Otel’de basına tanıtıldı.

Etkinlikte, konuşmaların ardından yapılan sunumda, proje hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.

Verilen bilgilere göre, Gazimağusa-Maraş ve Güzelyurt Sosyal Konut Projeleri, iki yıllık çalışmalar sonucunda tamamlandı. Yapılan hane halkı anketi sonuçları ve ihtiyaç analiz raporları dikkate alınarak ilk olarak Gazimağusa-Maraş ve Güzelyurt Sosyal Konut Projelerine başlanması uygun bulundu. Lefke, İskele, Lefkoşa-Alayköy’de arazi tespitleri tamamlandı. Girne için arazi tespit çalışmaları son aşamaya getirildi.

MARAŞ’TA 4 BİN 200 YURTTAŞA YENİ YAŞAM ALANI

Maraş olarak nitelendirilen Anadolu, Canbulat, Harika, Lala Mustafa Paşa, Namık Kemal, Pertev Paşa ve Piyale Paşa öncelikli bölge olarak belirlendi. Maraş Bölgesinde yaklaşık olarak 4 bin 200 kişiye yeni yaşam alanı sunacak olan proje, bin 192 daireden ve sosyal donatılardan oluşan yaşam şehri konsepti vizyonuyla hazırlandı. Gazimağusa-Maraş Sosyal Konut projesinin 3 etapta tamamlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında; dükkanlar, okul, sağlık ocağı, spor sahaları, parklar ve etüt merkezleriyle birlikte çağdaş yaşama dair ihtiyaçların karşılanması amaçlanıyor.

İLK ETAPTA 376 KONUT İNŞA EDİLECEK

Sosyal Konut Projelerinin ilk adımı olan Gazimağusa – Maraş’ın ilk etabında toplam 376 konut inşa edilmesi hedeflendi. Projede 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle konut sahibi olamayan yurttaşlara uzun vadeli, uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olma fırsatı sunulacak.

Açıklamaya göre projede, ortak kullanım alanları ebeveynlerin çocuklarını konutlarından rahatça kontrol edebileceği şekilde planlanırken, geniş ve ferah yeşil alanları ile birlikte çocukların arkadaşlarıyla birlikte keyifli zaman geçirebilecekleri ortamlar yaratıldı. Projede, sosyal yaşam sitesine uygun şekilde futbol ve basketbol sahaları ile tenis kortu her yaştan yurttaşlara sporla iç içe, sağlıklı bir ortam sunmak üzere tasarlandı.

Yurttaşların günlük alışveriş ihtiyaçlarını karşılayacak, konutlarından dükkânlara yürüyebilecekleri bir düzende yapılacak projelerde, bisiklet yolarına da yer verilecek.

Proje kapsamında talep eden yurttaşlara küçük bahçeler de kiralanacak.