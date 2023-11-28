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Market hırsızına bin 200 TL para cezası...

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Minareliköy'de faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket içerisinde meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Helen Charalambous 3 gün süren tutukluluğun ardından yargılanarak, para cezasına çarptırıldı.
Market hırsızına bin 200 TL para cezası...

Lefkoşa Kaza Mahkemesinde gerçekleştirilen duruşmada öncelikle olgular aktarıldı.  

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç huzurda bulunan 12 Kasım 2023 tarihinde saat 20:05 raddelerinde Minareliköy'de faaliyet gösteren Erülkü Süpermarket içerisindeki giyim reyonunda satışa sunulan 630 TL değerindeki siyah renk nike amblemli eşofman üstü bir bayan şahıs tarafından alınarak kasadan ödeme yapmadan market dışarısına çıkartarak sirkat edildikten sonra market dışarısında KQJ 570 araca binerek uzaklaştığının tespit edildiğini ve yapılan soruşturmada konu şahsın zanlı Helen Charalambous olduğunu belirtti. Polis zanlının 24 Kasım 2023 tarihinde zanlının giriş yaptığı esnada tespit edilerek tutuklandığını ve akabinde Rumca tercüman eşliğinde yapılan sorgusunda suçunu itiraf ederek gönüllü ifadesinin temin edildiğini söyledi. 
Aktarılan olguların ardından kararını açıklayan Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının aleyhine getirilen suçlamaları kabul ettiğini belirtti. Yargıç, zanlının KKTC’de herhangi bir sabıkasının olmadığını, pişman olup, suçunu kabul ettiğini söyledi. Yargıç, zanlıya bir fırsat vererek, hapis yerine para cezasına çarptırdığını açıkladı. Yargıç Bilgeç, zanlının işlediği suçtan bin 200 TL para cezasına çarptırılmasına emir verdi.

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