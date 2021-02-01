''Marketler açık ama Yazar Kasa tamircisine izin yok!''

Mağusa'nın tanınmış iş insanı Mehmet İnce Sosyal medya hesabından tepki gösterdi:

Dürüst bir şekilde online olarak kaymakamlığa internet üzerinden başvurumu yaptım. Gerekçe olarak yazar kasa tamiri diyede belirttim. Bu ülkede 1 Temmuz 1996 yılından beri yasal olarak yazar kasa kullanım mecburiyeti vardır. Bende o tarihten beridir Maliye bakanlığı tarafından YETKİLİ SERVİS VE SATICIYIM. Özellikle Mağusa ve bu bölgede çok insana bu konuda hizmet vermekteyim. Dürüstçe de bunu belirterek başvurumu yaptım. Ve bana online olarak ret cevabı geldi. Peki tüm marketler çalışırken ve bu işletmelerin tümüde yasal olarak yazar kasa kullanmak zorundaysa, bu işletmelerin yazar kasası arıza yaptığında bu işletmelere kim hizmet verecek. Beni arayan tüm müşterilerimden özür diliyorum.