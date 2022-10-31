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Mars retrosu başladı: Eski ilişkilere ve düşmanlara dikkat!

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Mars retrosu başladı. "Peki yaklaşık 80 gün sürecek retro hayatımızda neleri değiştirecek, önümüzdeki günlerde bizi ne bekliyor?" Uzmanlar yanıtladı.
Mars retrosu başladı: Eski ilişkilere ve düşmanlara dikkat!

30 Ekim pazar günü Mars İkizler burcundaki geri hareketine başladı. 12 Ocak 2023’e kadar devam edecek Mars retrosu ilişkilerden, iş hayatına kadar birçok alanda etkisini hissettirecek…

Dünya’ya oldukça yakın olan Mars gezegeni, enerjisini de direkt olarak Dünya’ya hissettirecek.

Peki cinselliğin ve tutkunun gezegeni olarak bilinen Mars’ın bu hareketi hayatımızı ve ilişkilerimizi nasıl etkileyecek? ABD merkezli New York Post gazetesi, uzmanlardan aldığı yorumlarla önümüzdeki 80 günlük süreci değerlendirdi.

‘YENİ BAŞLANGIÇLAR İÇİN İDEAL BİR ZAMAN DEĞİL’

Konunun uzmanları, Mars gerilemesi ile birlikte yorgun hissetme eğilimlerinin artacağı görüşünde… Hiçbir şey yapmak istemeyeceğiniz dönemler yakın gibi gözüküyor. Daha sinirli ve kuşkulu hissedebileceğiniz bir dönem olduğundan yeni başlangıçlar için ideal zaman kabul edilmiyor. Uzmanlar, özellikle yeni bir işe başlamak, yeni kararlar almak ve projeler hayata geçirmek için uygun bir dönem olmadığı görüşünde.

Aynı şey ilişkiler için de söylenebilir. Bu dönem hayatında biri olanlar nişan, evlilik gibi konuları biraz bekletmeyi tercih etmelidir. Bir ilişkiye başlayanlar için ise bunu herkese ilan etmenin doğru zamanı olmayabilir.

‘GEÇMİŞTEN GELEN KİŞİLERE DİKKAT’

Mars retrosu eskinin geri dönüşünü de temsil eder. Mars gerilemesi sırasında, geçmişinizdeki kişiler yeniden hayatınıza girmeye çalışabilir. Eski ilişkiniz yeniden canlanabilir veya hayatınızda mesafe koyduğunuz eski arkadaşlarınız geri dönebilir… Uzmanlar, bu geri dönüşlerin ‘olumlu’ sonuçlanmasının mümkün olduğu görüşünde. Ancak yeni bir sayfa açmadan önce eskiyi tamamen kapattığınıza emin olun. Bu dönemde ‘düşmanlara’ da dikkat edilmeli.

Konu pek iyi anlaşamadıklarınızsa bu dönemde karşınıza çıkabilecek zorluklarla baş etmeniz çok önemli. İş yerinde anlaşamadığınız biri veya geçmişinizde dargın olduğunuz biri sizi çileden çıkarabilir. Ancak bu dönemde tetiklenmemek ve karşı saldırı başlatmamak oldukça önemli. Barışçıl bir araya gelişler size şifa olabilir.

DÜNYAYI NE BEKLİYOR?

Astroloji uzmanları, Mars retrosu ile birlikte bol drama yaşayacağınız günlerin gelebileceği uyarısında da bulunuyor. Bu yüzden kesin kararlar vermeden önce biraz düşünüp olayları büyütmeden karşılamak verilecek en doğru karar gibi gözüküyor…

Uzmanlar ayrıca, Mars retrosunda global olarak savaş, ölümler, terör ve çatışmalar yaşanabileceği ve dünya genelinde siber saldırılar, elektrik kesintileri olabileceği konusunda da uyarıyor…

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