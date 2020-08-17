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MasterChef ana kadrosuna KKTC’den 2 isim

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MasterChef ana kadrosuna KKTC’den 2 isim
MasterChef ana kadrosuna KKTC’den 2 isim

MasterChef yarışmacıları belli oldu! Gözler, o isimlere çevrildi! Eleme turunda heyecanın doruğa çıktığı anlarda en başarılı tabağı hazırlayan isimler her akşam ekrana gelen yeni bölümde belirlenerek bir üst tura çıkmaya; yani yarışmanın ana kadrosunda yarışmaya hak kazandı. Söz konusu kadroda, yarışmaya Kıbrıs’tan katılan Tanya Kilitkaya ve Celal Sarıgül de bulunuyor.

MASTERCHEF 2020 YARIŞMACILARI

3 Ağustos Pazartesi günü başlayan final turu dün akşam itibari ile sonlandı ve MasterChef yarışmacısı olan isimler belli oldu! İki grup halinde yarışan yarışmacı adayları arasında yarışmaya giren ilk sekiz isim:

-Serhat Doğramacı

-Duygu Acarsoy

-Özgül Coşar

-Emir Elidemir

-Ayyüce Kamit

-Sedat Tuncer

-Esra Tokelli

-Furkan Yalçın oldu.

İkinci final turunda en başarılı tabağı hazırlayarak MasterChef 2020 yarışmacısı olan isimler ise:

-Barbaros Yoloğlu

-Celal Sarıgül

-Tanya Kilitkaya

-Uğur Yılmaz Deniz

-Eray Aksungur

-Berk İlter

-Gülşah Suna

-Ebru Has olarak belirlendi.

MASTERCHEF 2020'NİN FİNAL TURUNDA KİMLER ELENDİ?

MasterChef 2020'nin ilk final turunda yarışmaya veda eden altı isim Emel Günoğlu, Didem Devay, Rezzan Atan, Selin Aydın, Berker Başmanav, Sefa Okyay Kılıç olurken; ikinci final turunda elenen isimler  Büşra Uygur, Çağla Levent, Kayhan Özekin, Walison Fonseca ve Arem Yüce oldu. Dilara Türüt ise kendi isteği üzerine yarışmadan çekilerek final turunda herkesi şaşırtmıştı. Yarışmanın final turunda elenen 12 yarışmacı adayı da bu şekilde hafızalara kazındı...

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