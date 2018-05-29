Matviyenko: NATO çift kutuplu çağın kalıntısı olan bir örgüt

Rusya Parlamentosu'nun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin Başkanı Valentina Matviyenko, NATO’nun şimdiki şartlarında güvenlik alanında evrensel bir kurum olmayıp çift kutuplu çağın blok kalıntısı olduğunu belirtti.

Rusya’nın başkenti Moskova’da bugün başlayan 3. Primakov Okumaları Forumu’nun açılış etkinliğinde konuşan Matviyenko, “Kimilerine güvenlik sağlayan bir şey, blok modelinde kaçınılmaz olarak başka birileri için tehdit oluşturuyor. Zira NATO güvenlik alanında evrensel bir kurum olmayıp, kendisini muhakkak rakip aramak zorunda olan çift kutuplu çağın blok kalıntısı” ifadelerini kullandı.

NATO üyelerinin haklı olarak, örgütün kendilerine güvenlik garantisi verdiğini düşündüğünü, ‘ancak kendilerini Avrupa ile eşit tutarak stratejik hataya düştüklerini’ söyleyen Matviyenko, Batı ülkelerinin bugün ‘Rus tehdidi’ kavramıyla kendilerine rakip bulduklarını vurguladı.

'YANLIŞ HESAPLAR YAPILIYOR'

Rusya ile zıtlaşarak kendi iç sorunlarını çözen NATO’nun Avrupalı üyelerinin dünyanın artık değiştiğini hesaba katmadıklarını, tek kutbun dikte etmesine tepkinin giderek büyüdüğünü belirten Matviyenko, “İkincisiyse Putin’in Rusya’sı, eskisi gibi güçsüz bir devlet değil. Bugünkü durumda bu konuda da yanlış hesaplar yapılıyor. Orada aynı genişleme mantığı, güç çizgilerini sürekli olarak doğuya kaydırma eylemleri, diğer ülkelerin çıkarları göz ardı etme, siyasi, ekonomik ve güç bakımından şantaj devam ediyor” ifadelerini kullandı.‘DÜNYA DÜZENİ BOZULUYOR’

Matviyenko, bazı devletlerin iç hukukunu ulusalın ötesine taşıma girişimlerinin dünyada karışıklık ve kaosa neden olduğunu, uzun vadedeyse hukukun özünü yok olma tehdidiyle karşı karşıya bıraktığını ifade etti.

‘RUSYA YENİ BİR SAVAŞ İSTEMİYOR’

Rus siyasetçi, Moskova’nın yeni bir silah ya da silahlanma yarışı istemediğini, fakat kendi çıkarlarını kararlılıkla koruyacağını vurguladı.

Matviyenko, “Kesinlikle yeni bir soğuk savaş ya da başka herhangi bir savaş, silahlanma yarışı, yeni husumet çizgileri istemiyoruz. Ancak Rusya, kendi çıkarlarını, istikrarını, sosyal-siyasi, toprak ve kültür bütünlüğünü, değerlerini tüm kararlılığıyla korumaya hazır” ifadelerini kullandı.