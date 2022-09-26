McDonald's etsiz burger denemesini sessizce rafa kaldırdı

McDonald's, 2021 yılında bitki bazlı bir burger çıkardı. Bu hamle, ‘yapay et’de geleceğe bakış gibi görünüyordu. Ancak beklenildiği gibi olmadı. McPlant burgerin ‘etsiz et’ ABD test çalışması, geçen ay sessizce sonlandırıldı.

McDonald's, 2021 yılında çıkardığı bitli bazlı burgerın çalışmalarını rafa kaldırdı. McPlant burgerin ‘etsiz et’ ABD test çalışması, geçen ay sonlandırıldı.

Amerika’daki etoburların, bitki bazlı alternatifleri benimsemesinin zor olduğu kanıtlandı. Amerikalılar çoğunlukla, “Bir restoranda para harcıyorsam ve et yiyen biriysem neden bitki bazlı ete para harcayayım? Gerçek bir burger yemeyi tercih ederim” diyor.

Kıyma, hamburger, sosis, köftenin çeşitli bitki bazlı ürünlerini üreten Beyond Meat, stoklarında yaklaşık yüzde 70'lik bir düşüşle zorlu bir 12 ay geçirdi.

McDonald's da dahil olmak üzere şirketle ortaklık yapan birden fazla zincir, deneme lansmanlarını sessizce sonlandırdı. Ağustos ayında şirket, satış büyümesindeki yavaşlamanın ardından çalışanlarının yüzde 4'ünü işten çıkardı.

NE OLMUŞTU?

Dünyanın en büyük fast-food restoran zinciri olan McDonald's önemli bir karar vererek, 2021 itibarı ile içerisinde her tür seçeneğin bitkisel bazlı olacağı yeni bir alternatif menü çıkaracağını açıklamıştı. McPlant olarak adlandırılan burger, Beyond Meat ile birlikte geliştirilen bezelye ve pirinç proteinlerinden yapılmış bir köfteden oluşuyordu.

McPlant, fast food şirketlerinin simüle etlere yöneldiği bir trendin en sonuncusu olarak göze çarpıyordu. Öncesinde Burger King, Dunkin Donuts, Starbucks ve KFC gibi pek çok marka vejeteryanlara ve veganlara özel ürünler geliştirmek için uğraşıyordu ancak heyecan veren gelişme beklendiği gibi sonuçlanmadı.