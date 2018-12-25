Meclis Genel Kurulu sona erdi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu güncel konuşmaların yapılmasının ardından sona erdi.

Bir sonraki oturum 7 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak. Genel Kurul’da UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu sağlık konusunda konuşma yaptı. Sucuoğlu, sigortalı olarak Türkiye’de tedavi gören KKTC vatandaşlarının sağlık turizmi adı altında tedavi aldığı yönünde duyumlar aldıklarını, sağlık turizmi olarak alınan tedaviler için ödenen ücretlerin çok ciddi rakamlar olduğunu, bu sorunun hızlı bir şekilde giderilmesi gerektiğini, büyük mağduriyetler yaşandığını söyledi. Sucuoğlu, bu konuda bakanlığın girişim başlatmasını istedi. Konuşmasında aatoksinin insan ve hayvan sağlığı açısından sıkıntıları dile getiren Sucuoğlu, süt kurumu ile toplanan sütlerin analizlerinin yapıldığını, kuruma gitmeden köylerde tüketilen ürünlerin kontrollerinin yapılıp yapılmadığını, nasıl önlem alındığını sordu. İthal yem konusunda da atılması gereken adımlar olduğunu söyleyen Sucuoğlu, ithal edilen zeytinyağı ile ilgili önkoşulların hazırlanıp hazırlanmadığını sordu. Sucuoğlu, kanser ilaçları konusunda da bazı sıkıntılar yaşandığını, bütçe kaynaklı sıkıntıların hızla ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi. Sağlık Bakanı Filiz Besim, sigortalı hastalar konusunda yıllardır süren bir sıkıntı olduğunu, yıllar önce TC Sağlık Bakanlığı ile KKTC Sağlık Bakanlığı arasında protokol imzalandığını ancak otomasyon bitirilmediğinden protokolün devreye girmediğini kaydetti. Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği ile Sağlık Bakanlığı arasında teknik ekip oluşturarak protokolü yeniden gözden geçirmekte olduklarını dile getiren Besim, hızlı bir şekilde çalışma yapılmakta olduğunu, birkaç ay içinde sorunun çözüleceğine inanç belirtti. Aatoksin konusunun ilgili bakanlıklar tarafından ciddiyetle ele alındığını anlatan Besim, gereken önlemlerin alındığını, huzursuz olunacak bir durum olmadığını, Devlet Laboratuvarında tetkiklerin yapıldığını dile getirdi. Kanser ilaçları konusunda zaman zaman sıkıntı yaşandığını söyleyen Besim, kısıtlı bütçe nedeniyle bazı sıkıntılar yaşandığını, Türkiye’de de ekonomik kriz dolayısıyla aynı sıkıntıların yaşandığını, ilaçlara ulaşımın devlet tarafından sağlanması gerektiği bilinciyle çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. Besim, kanser ilaçlarına yönelik otomasyonun yeniden düzenlendiğini, kaliteli ve kolay erişilebilir hizmetin sunulacağını söyledi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, 29 Kasım’dan bugüne 10 bin 800 ton sütten sadece 133 kilo sütte aatoksin tespit edildiğini, bunun önemli bir rakam ve ciddi bir sorun olmadığını kaydetti. İthal edilen tüm hayvan yemlerinin ciddi denetime tabi tutulduğunu söyleyen Şahali, hayvan yemleri ve süt üreten yerlerle ilgili de tüm denetimlerin yapıldığını kaydetti. Şahali, üreticileri, kırık hayvan yemini ihtiyaç oranında temin edip hızlı kullanmaları yönünde uyardıklarını, eğitim faaliyetlerine de ağırlık verdiklerini belirtti. Şahali, aatoksin konusunda SÜTEK’in Devlet Laboratuvarın teyitleri ile birlikte sıfır toleransla davrandığını, madde tespit edilen sütlerin imha edildiğini, üreticinin kendini koruyabileceği bir durum olmasından dolayı tazminat ödemesi olmayacağını sorunun üretici kaynaklı olduğunu söyledi. Şahali, sağlık açısından süt ürünlerini tüketenlerin, ölçeğine bakılmaksızın kayıtsız ürünlerin tüketmemesi, ticari unvan taşıyan ürünleri tüketmesi tavsiyesinde bulundu. Zeytin rekoltesinin beklenenin altında kaldığını söyleyen Şahali, ülkeye giren zeytinyağının gerekli analizlerden geçirildiğini, ithal ürünlerde TC ve AB menşeinin de koşul sayıldığını belirtti. Şahali, Yedidalga’da yaşanan felaketlere değinerek, uygun ödenek bulunduğu zamanda ödemelerin gerçekleştirilebileceğini, sigorta fonuna bağlı olanların ise ödemelerinin yapıldığını kaydetti. Ev içi süt ürünleri imalatıyla ilgili yerel yönetimleri içerecek şekilde bir çalışmanın ortaya çıkarılması zorunluluğu olduğunu söyleyen Şahali, kayıtlı işletmelerin mamullerinin sıkı denetim altında olduğunu, tüketicilerin de bu ürünleri tüketmesi gerektiğini vurguladı.

UBP Milletvekili Menteş Gündüz, ihalesiz yapılan yollarla mahkemece ara emri alınan yollar konusunda konuşma yaptı. Güzelyurt Lefke bölünmüş yolunun Doğancı’ya kadar tamamlandığını ancak ara emri nedeniyle yolun yarım kaldığını söyleyen Gündüz, yolun ara emirleri nedeniyle tamamlanamadığını kaydetti. Gündüz, toplumun yaşam standardını düşüren bu durumun hızlı bir şekilde giderilmesi gerektiğini, bu noktada görev düşen tüm kurumların ivedilikle çalışmalarını tamamlaması, yargının da süratle karar üretmesini istedi. Gündüz, yapım aşaması ihalesiz olan Gönyeli alt-üst geçidi ile sorunlara değinerek, ilgili ihale yapılsaydı fiber optik kablolarla ilgili sorunun da ortaya çıkmış olacağını söyledi. Yollarda kaybedilen zamanın ciddi sorunlara yol açabileceğini dile getiren Gündüz, “İllaki bir trafik kazası mı olsun, birileri mi ölsün ki tedbir alınsın” diye sordu. Yargıya da her iki yolla ilgili kararın hızla çıkması çağrısı yapan Gündüz, “Hukuk devletiysek yasalara uygun hareket etmeliyiz” dedi. ÖZTÜRK UBP Milletvekili Yasemin Öztürk’ün “CAS Çalışanlarının Mağduriyetleri” konusunda yaptığı konuşmada, bazı çalışanların açlık grevinde olduğunu söyledi. Çalışanların korunması gerektiğini, kamu personeli olmasa da bu kişilerin KKTC vatandaşı olduğunu söyleyen Öztürk, “Bu ülkede yalnızca kamu çalışanları yaşamıyor. Özel sektörde yaşananlar da korunmalıdır” dedi. Öztürk, 133 CAS çalışanın devlette işe alınması gerektiğini belirtti. ZAROĞLU YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu yurttaşlıklar ile ilgili konuşma yaptı. Zaroğlu, yurttaşlık konusunun ülkenin kanayan yaralarından biri olduğunu söyleyerek, KKTC’de yıllarca çalışan ve yaşayan insanlara vatandaşlık verilmesi konusunda iktidarın “cimri davrandığını” savundu. Bu konuda zaman zaman spekülatif söylemler yapıldığını kaydeden Zaroğlu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında da bu konuda görüşmeler yapıldığını ancak sorunların hala çözülmediğini belirtti. Vatandaşlık konusunda yeni bir yasa yapmak gerektiğini dile getiren Zaroğlu, mağduriyetlerin bu şekilde giderilebileceğini belirtti. Zaroğlu, vatandaşlık konusunda hazırladığı çalışmayı ve Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi’nden bazı maddeleri okudu. KKTC Yurttaşlık Yasası ile Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi’ni karşılaştıran Zaroğlu, çeliştiğini saptadığı noktalara işaret etti. KKTC’de mevzuatın sözleşmeye aykırı unsurlar barındırdığını söyleyen Zaroğlu, yasanın Avrupa Vatandaşlık Sözleşmesi ile uygun bir şekilde güncellenmesi gerektiğini belirtti. Zaroğlu, bu konunun toplumsal ve siyasi bir konsensüs sağlanarak, her kesimden görüşler alarak, ele alınması gerektiğini ancak İçişleri Bakanlığı’nın tek başına çalışma yürüttüğünü savundu. 174 vatandaşın yurttaşlığının iptal edilmesi konusunda hukuka başvurulduğunu dile getiren Zaroğlu, süreçle ilgili bilgi verdi. TÖRE Meclis Başkan Yardımcısı UBP Milletvekili Zorlu Töre “Lute’un ziyareti Nüfus ve Doğalgaz Politikası” ile ilgili güncel konuşma yaptı. Kıbrıs meselesinde arabuluculuk çabalarının yıllardır devam ettiğini söyleyen Töre, çabaların bir yere varamadığını söyledi. Rum tarafının görüşlerinin değişmediğini, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak istediklerini söyleyen Töre, Türkiye’nin garantisi olmazsa Kıbrıs’ın Girit gibi olacağını belirtti. Töre, Rum tarafının daha fazla toprak istediğini, taleplerinin bitmediğini kaydetti. Gönyeli’deki alt-üst geçit konusu ve üreticilerin zararlarının ödenememesi konularında hükümete eleştirilerde bulunan Töre, tarım ve hayvancının zorda olduğunu kaydetti.

Doğalgaz konusunda yaşanan gelişmelere değinen Töre, “İsrail ile Rum tarafı Akdeniz’i Yunan denizi haline getirmeye çalışıyorlar. Türkiye buna izin vermemelidir” dedi. Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin ortadan kaldırılamayacağını söyleyen Töre, İkinci Cumhurbaşkanı Talat’ın bu yöndeki açıklamalarını eleştirdi. Töre, “Artık iki devlet konuşulmalıdır” dedi. CAS çalışanlarının sorunlarına değinen Töre, hükümetin bu sorunlara çözüm üretmesi gerektiğini kaydetti. Güncel konuşmaların ardından oturum sona erdi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, halkın yeni yılını kutladı.