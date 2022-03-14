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Meclis Genel Kurulu Toplandı

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu gecikmeli olarak saat 13.15’te toplandı.
Meclis Genel Kurulu Toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu gecikmeli olarak saat 13.15’te toplandı.

Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığındaki toplantıda ilk olarak başkanlığın genel kurula sunuşlarına yer verildi ve sürekli komitelerle diğer komitelerdeki üye sayıları ile partilerin hangi milletvekilleriyle temsil edileceğine ilişkin kararlar okunarak onaya sunuldu.

Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde milletvekillerinin 16 güncel konuşma istemi yer alıyor.

Ayrıca milletvekilleri, kürsüden sorularını da sorabilecek.

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