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Meclis Komitesi, Türk Devletleri Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Toplantısı’na katılıyor

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Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi, TBMM Dışişleri Komisyonu’nun ev sahipliğini yaptığı “Türk Devletleri Parlamentoları Dışişleri Komisyonları İkinci Toplantısı”na katılmak üzere İstanbul’a gitti.
Meclis Komitesi, Türk Devletleri Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Toplantısı’na katılıyor

Meclisten yapılan açıklamaya göre, Komite Başkanı Yasemi Öztürk ve heyeti, Türk devletleri parlamentolarının dışişleri komisyonları başkanları ve üyeleri, ayrıca  TÜRKPA, TDT, TÜRKSOY, Türk Yatırım Fonu ve Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’nden temsilciler ile bir araya gelecek.

Toplantı çerçevesinde Ukrayna, Suriye, Gazze gibi küresel ve bölgesel gelişmelerin yanında Türk dünyası ve parlamenter diplomasi konuları görüşülecek ve fikir alışverişinde bulunulacak.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi Başkanı Yasemi Öztürk’ün heyetinde Komite Başkan Vekili Ongun Talat ve Komite Üyesi Hasan Küçük bulunuyor. Heyete ayrıca KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu ile Cumhuriyet Meclisi Basın ve Dış İlişkiler Memuru Çiçek Göçkün Özdağ eşlik ediyor.

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