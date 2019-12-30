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Meclis’te İmar Planı tartışıldı

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda imar planları tartışıldı.
Meclis’te İmar Planı tartışıldı

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “İmar Planı” ile ilgili söz alarak, bu konudaki endişe ve önerilerini dile getirdi. Arıklı, İmar Planı ile ilgili Birleşik Kurulun bugün toplantısı olduğunu ifade ederek, bu konuda Meclis’in bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi, bunun elzem olduğunu vurguladı.

Çünkü bu konuda birçok tartışma yaşandığını, ithamlar, itilaflı konular bulunduğunu ifade eden Arıklı, ne oldu da bu konuda uzlaşıldığını veya uzlaşıya varıldığını sordu. Deprem risk analiz yapılmadan, taşkın riski önlenmeden, drenaj sorunları halledilmeden hazırlanan imar planının sakat olacağına inanç belirten Arıklı, İskele’de söz konusu bölgede sert zeminin 40 metre aşağıda olduğunu, insan hayatının  riske edilemeyeceğini ifade ederek, bu analizler yapılmadan onay verilen bir imar planının yanlış olacağını kaydetti.

Gerekirse emirnamenin uzatılmasını ve tüm bunların yapılmasının ardından imar planının ülkesel fiziki planla birlikte hayat bulması önerisinde bulunan Arıklı, imar planı ile ilgili bir ara emri alındığını ve sonucunun ne olduğunu bilmediklerini ifade etti.

Arıklı, bu imar planının ertelenmesini talep ederek, gerekli analizlerin zaman kaybedilmeden yapılmasını istedi, aksi halde sorumluluğunun hükümet üstünde olacağını söyledi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, yerinden İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’a imar planı ile ilgili sorular yöneltti.

BAYBARS

Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, planlı yaşama ve sürdürülebilir kalkınma için imar planlarının önemine işaret etti. Baybars, imar planları ile ilgili tartışmalar olsa da çalışmaların zamana göre devam ettiğini, bugün de Birleşik Kurul’un toplanacağını kaydetti.

Baybars, İskele bölgesinde taşkın ve zemini riskli olan bölgeler olduğunu, bugüne kadar bölgede sağlıklı gelişmeler olmadığını, sorunun bazı evlerin ve yapıların akan suyun denize ulaşmasına engel olmasından kaynaklandığını anlattı.

“RİSK VARSA İNŞAAT YAPILAMAYACAK”

İmar planında tüm bunların değerlendirildiğini, taşkın riski, zemin riski gibi konuların uzman görüşlerle değerlendirildiğini, bu konuda bir rapor oluşturulduğunu ve imar planına dahil edildiğini anlatan Baybars, buralarda imara açık olsa da risk varsa inşaat yapılamayacağını kaydetti.

“İMAR PLANIYLA BÖLGEYE BİR DÜZEN VE KURAL GELECEK”

Baybars, imar planı olmazsa bu konudaki hiçbir hususun önem taşımadığını çünkü Fasıl 96’da bunların aranmadığını ifade ederek, imar planıyla bölgeye bir düzen ve kural geleceğini söyledi.

Bölgede tüm toprakların risk taşımadığını, risk olan bölgelerde de farklı bir inşaat planlama ve tekniği gerektiğini ifade eden Baybars, “İmar planı yoksa şu anda, inşaat yapacak kişi veya kurum istediği tedbiri alır ve yapar ancak imar planında bu inşaatlar risklere ve uzman görüşlere göre yapabilecektir. Ruhsat almış kişiler de yine bu imar planına göre hareket etmek zorunda olacak ve bölge çok daha güvenli hale gelecek” diye konuştu.

Baybars, yağmur suyu drenaj telefon gibi tüm altyapıların bu imar planı ile kurala gireceğini ifade ederek, belediyelerin de tüm bu kurallara göre ruhsat vereceğini ve belediyelerin de rahatlayacağını kaydetti. Baybars, imar planında tüm tedbirlerin uzmanlar tarafından işlendiğini kaydetti.

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