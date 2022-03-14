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Medya Etik Kurulu, Gıynık Gazetesi’ni oybirliği ile kınadı

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Medya Etik Kurulu, “Gıynık Spor” programında KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit’e yönelik kullanılan sıfatlar çerçevesinde Gıynık Gazetesi’nin oybirliği ile kınanmasına karar verdi.
Medya Etik Kurulu, Gıynık Gazetesi’ni oybirliği ile kınadı

Medya Etik Kurulu (MEK), “Gıynık Spor” programında KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit’e yönelik kullanılan sıfatlar çerçevesinde Gıynık Gazetesi’nin oybirliği ile kınanmasına karar verdi.

Federasyon Başkanı Orhun Mevlit’in yaptığı şikayeti değerlendiren MEK, konu ile ilgili “Eleştiri ile hakareti birbirine karıştırmamak gerekir” başlıklı basın açıklamasında aldığı kararı şu şekilde açıkladı:

“KKTC Basketbol Federasyonu Başkanı Orhun Mevlit’in Medya Etik Kurulu’na (MEK) yaptığı şikâyette Okan Karademir moderatörlüğünde sunulan “Gıynık Spor” programında kendisi için “soytarı, pişkin, narsist, şikeci, yalancı, karaktersiz, bayağı bir kişilik” gibi sıfatların kullanıldığını belirtmiştir.

MEK üyelerinin izlediği iki saati aşkın programda şikâyet dilekçesinde belirtilen kelimelerin yer aldığı saptanmıştır. Üstelik bazılarının program boyunca tekrar edildiği gözlenmiştir.

“Yalancı” ve “şikeci” gibi sıfatların kullanılması, etik ilkelerinin 4. maddesine aykırıdır. Bu maddeye göre, “Basın yayın organları masumiyet karinesine saygılı olmalı, suçluluğu yargı kararıyla sabit olmadıkça herhangi bir kişiyi suçlu ilan edecek yayın yapmaktan kaçınmalıdır. Yargı süreci devam eden davalarda iddialar ve savunmalar adil ve dengeli biçimde aktarılmalıdır.” Mahkeme kararı olmadan bir kişiyi şikeci olmakla suçlamak, onu kamuoyu nezdinde suçlu ilan etmektir.

Eleştiri sınırlarını aşan yukarıda sözü edilen sıfatların kullanılması, etik ilkelerinin 21. maddesine aykırıdır. Bu madde ise şöyledir: “Gazeteci, kişi ve kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde aşağılayan, hakaret içeren ifadeler kullanmamalıdır.”

Yukarıdaki verileri göz önünde tutan MEK, oybirliği ile “Gıynık” gazetesinin kınanmasına karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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