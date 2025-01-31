Mehmet Harmancı: Çehremiz değişecek, büyük bir rüya gerçek oluyor

LTB Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, sosyal medya hesabından Kanlıdere Projesi ile ilgili paylaşımda bulunarak "Çehremiz değişecek, büyük bir rüya gerçek oluyor" dedi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, 5 Haziran 2024 tarihinde sosyal medya hesabından Kanlıdere Projesi ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından bugün başka bir paylaşım yağarak, “Çok iyi haber yükleniyor” dedi.

Konuyla ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunan Harmancı, Kanlıdere Projesi ile ilgili yine görseller paylaşarak, “Çok iyi bir haber yükleniyor, çehremiz değişecek, büyük bir rüya gerçek oluyor” ifadelerine yer verdi.