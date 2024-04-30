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Mehmetçik Büyükkonuk Belediye personeli ve bölge işletme temsilcileri ilk yardımda bilinçleniyor

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Mehmetçik Büyükkonuk Belediye personeli ve bölge işletme temsilcileri ilk yardımda bilinçleniyor
Mehmetçik Büyükkonuk Belediye personeli ve bölge işletme temsilcileri ilk yardımda bilinçleniyor

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye personeli ve bölge işletme temsilcileri ilk yardımda bilinçleniyor

 

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye personeline ve bölge işletme temsilcilerine yönelik “İlk Yardım ve Afet Farkındalığı” eğitimi verildi.  Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), İlk ve Acil Yardım Programı uzman akademisyenleri Mehmetçik Büyükkonuk Belediye personeline ve bölge işletme temsilcilerine yönelik “İlk Yardım ve Afet Farkındalığı” seminerini gerçekleştirdi.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu da eğitimlere eşlik ederek, tavsiyelerde bulundu. Fatma Çimen Tuğlu, Karpaz bölgesinde yıllarca doktor olarak hizmet verdiğini hatırlatarak, “Turizm bölgesinde bulunuyoruz. Ayrıca okul sayımız da çok fazla o yüzden 112 Acil Servis gelene kadar yapılacak ilk müdahale hayat kurtarır. İlk müdahalede saniyeler çok büyük önem taşıyor. Verdiğiniz eğitim ve bilinçlendirme çalışması için teşekkür ederiz” dedi.

 

İlk Yardım eğitmeni Prm. Kadir Çekiç de yaptığı açıklamada, “İlk yardım doğru yapıldığında hayat kurtarır, doğru yapılması için mutlaka eğitim alınması gerekmektedir. Unutmayın ki; acil durumlar her an başımıza gelebilir ve etrafımızda ilk yardım bilen birileri varsa bizlerin hayatlarını kurtararak sevdiklerimizle daha uzun yıllar zaman geçirmemizi sağlayabilir. Destekleri ve3 organizasyonda emekleri için; Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Sayın Dr. Fatma Çimen Tuğlu’ya ve aynı zamanda eğitmenliğimizi yapan Uzm. Hem. Elif İlkhan’a teşekkür ederiz” dedi.

 

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