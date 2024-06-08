  • BIST 10138.97
  • Altın 2383.212
  • Dolar 32.2956
  • Euro 34.8409
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 41 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 37 °C
  • İskele 41 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAErcan'dan çıkış yaparken valizlerinde öğütücü cihaz bulundu!

Mehmetçik'te unutulan fön makinesi yangına neden oldu

» »
Mehmetçik’te faaliyet gösteren  “Birsen Kuaför ve Güzellik Salonu” isimli iş yeri içerisinde saat 06.40 sıralarında muhtemelen elektrik kesintisi öncesi açık unutulan fön makinesinin, şebekeye elektrik akımının yeniden gelmesi ile birlikte tekrar çalışmas
Mehmetçik'te unutulan fön makinesi yangına neden oldu

Mehmetçik’te faaliyet gösteren  “Birsen Kuaför ve Güzellik Salonu” isimli iş yeri içerisinde saat 06.40 sıralarında muhtemelen elektrik kesintisi öncesi açık unutulan fön makinesinin, şebekeye elektrik akımının yeniden gelmesi ile birlikte tekrar çalışması sonucu belli bir ısıya geldikten sonra erimesi neticesinde yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yangın sonucunda; 2 adet fön makinesi, bir kuaför tezgahı, 2 adet ikili piriz, 1 adet kuaför koltuğu tamamen, 4 adet lamba, 1 adet televizyon, 1 adet klima iç ünitesi, 1 adet ayna ile  muhtelif kozmetik ve kuaför ürünleri kısmen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Soruşturma devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ağıllar - Altınova köyleri arasındaki arazide yangın çıktı!03 Haziran 2024 Pazartesi 17:51
  • İskele'de 1 Haziran çocuk günü kutlandı02 Haziran 2024 Pazar 13:20
  • İskele'de marketten hırsızlık! İçki alıp ödemeden çıktı!02 Haziran 2024 Pazar 10:35
  • İskele'de ani ölüm02 Haziran 2024 Pazar 10:29
  • Bafra'da trafik kazası26 Mayıs 2024 Pazar 11:04
  • İskele'de yangın24 Mayıs 2024 Cuma 17:30
  • İskele'de Pis Su Boşaltımı Yaptığı Tespit Edilen Vidanjörlere 6 Asgari Ücret Ceza Kesildi21 Mayıs 2024 Salı 12:33
  • Dipkarpaz'da çöp sorunu...20 Mayıs 2024 Pazartesi 09:34
  • Yenierenköy Belediyesi Meclis üyesine ihale verdi iddiası!19 Mayıs 2024 Pazar 16:30
  • Polis, İskele -Karpaz anayolunu kullanacak olan sürücüleri uyardı!12 Mayıs 2024 Pazar 18:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti