Mehmetçik'te unutulan fön makinesi yangına neden oldu

Mehmetçik’te faaliyet gösteren “Birsen Kuaför ve Güzellik Salonu” isimli iş yeri içerisinde saat 06.40 sıralarında muhtemelen elektrik kesintisi öncesi açık unutulan fön makinesinin, şebekeye elektrik akımının yeniden gelmesi ile birlikte tekrar çalışmas

Mehmetçik’te faaliyet gösteren “Birsen Kuaför ve Güzellik Salonu” isimli iş yeri içerisinde saat 06.40 sıralarında muhtemelen elektrik kesintisi öncesi açık unutulan fön makinesinin, şebekeye elektrik akımının yeniden gelmesi ile birlikte tekrar çalışması sonucu belli bir ısıya geldikten sonra erimesi neticesinde yangın meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yangın sonucunda; 2 adet fön makinesi, bir kuaför tezgahı, 2 adet ikili piriz, 1 adet kuaför koltuğu tamamen, 4 adet lamba, 1 adet televizyon, 1 adet klima iç ünitesi, 1 adet ayna ile muhtelif kozmetik ve kuaför ürünleri kısmen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Soruşturma devam ediyor.