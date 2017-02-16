 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 87.882
  • Altın 144,977
  • Dolar 3,6626
  • Euro 3,8811
  • Lefkoşa 5 °C
  • Mağusa 5 °C
  • Girne 5 °C
  • Güzelyurt 3 °C
  • İskele 5 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -3 °C
SON DAKİKAOkul saatleri yine değişti!

Meksika’dan ABD’ye Orta Çağ mancınığıyla uyuşturucu

» »
Meksika’dan ABD’ye Orta Çağ mancınığıyla uyuşturucu
Amerikan sınır muhafızları, Meksika sınırında ABD'ye uyuşturucu fırlatmak için kullanılan, Orta Çağ'dakilere benzer bir mancınık buldu.

Mancınığın geçen hafta Arizona eyaletine bağlı Tucson'ın güneydoğusunda, sınırda bir grubun muhafızların yaklaşmasıyla kaçışmasından sonra bulunduğu açıklandı.

Duvara monte edilen mancınığın ağzında fırlatılmaya hazır 21 kilo hint keneviri ele geçirildi.

Sınırın Meksika tarafındaki mancınık kaldırılırken polis yetkilileri, olayla ilgili olarak gözaltına alınan kimse olmadığını belirtti.

Mancınığın parmaklıklara kaynaklandığı bildiriliyorTelif hakkıUSBP

Mancınığın parmaklıklara kaynaklandığı bildiriliyor

1770 kilometere uzunluğundaki ABD-Meksika sınırının yaklaşık bin kilometresinde duvar ya da tel örgüler var.

ABD Başkanı Donald Trump, sınıra tamamen duvar örmek istiyor.

Son yıllarda uyuşturucu kaçakçılarının ABD'ye uyuşturucu sokmak için yaratıcı yöntemler geliştirdiği belirtiliyor. Yetkililere göre, kaçakçılar insansız hava aracı, hava roketi ve dev krikolar da kullanıyor.

Kaçakçıların ayrıca sık sık tüne de kazdıkları söyleniyor.

Geçen hafta, Meksika'daki bir lokantadan, California'daki bir eve bağlanan 380 metrelik bir tünel bulunmuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Paraguay'da 25 ton Venezuela Bolivarı ele geçirildi15 Şubat 2017 Çarşamba 10:13
  • Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Flynn istifa etti14 Şubat 2017 Salı 09:57
  • Trump'ın vize yasağına Virginia eyaletinden iptal14 Şubat 2017 Salı 09:33
  • Meksika'da Trump karşıtı gösteri13 Şubat 2017 Pazartesi 12:58
  • Uluslararası Af Örgütü'nden ABD'deki göçmenlere yönelik baskılarla ilgili açıklama13 Şubat 2017 Pazartesi 09:34
  • New York'taki yahudilerden Trump karşıtı miting13 Şubat 2017 Pazartesi 09:32
  • ABD'de kürtaj karşıtları sokaklara çıktı13 Şubat 2017 Pazartesi 08:31
  • Trump: "Japonya'nın yüzde 100 arkasındayız"12 Şubat 2017 Pazar 10:47
  • BM'den ABD'nin Filistin itirazına cevap12 Şubat 2017 Pazar 10:40
  • ABD'deki "gözaltı protestosu"nda birçok kişi gözaltında12 Şubat 2017 Pazar 10:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti