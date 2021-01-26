Memur-Sen, İngiliz Sömürgesine Direnen Şehitleri Andı

Memur-Sen, 27-28 Ocak 1958’de İngiliz sömürgesine direnirken can veren şehitleri minnetle, gazileri şükranla andı.

Memur-Sen Başkanı Akın Manga yaptığı yazılı açıklamada, 27-28 Ocak 1958’in,Kıbrıs Türk halkının İngiliz sömürge idaresine karşı kitlesel direnişi olduğunu belirterek, “Sömürge idaresine karşı ilk siyasi zaferimiz, liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ün başlattığı ve 15 Nisan 1956’da,Vakıflar İdaresi’nin Kıbrıs Türk halkına devridir. O tarihte Vakıflar İdaresi’nden İngiliz bayrağının indirilerek yerine ay-yıldızlı Türk bayrağının çekilmesi umut ve güven ışığı olmuştur” ifadelerini kullandı.



Kıbrıs’ı Yunanistan’a ilhak etmeyi hedefleyen EOKA tedhiş örgütüne karşı, Kıbrıs Türkü’nün bireysel direniş dışında, örgütlü bir savunmadan yoksun olduğunu kaydeden Manga, bu şartlar altında, öncülüğünü liseli erkek ve kız öğrencilerin yaptığı halkın,27 Ocak 1958 günü sokağa çıkma yasağına rağmen Girne Caddesi ve Sarayönü Meydanı’nı doldurduklarını ve “ya taksim-ya ölüm” naralarının ortalığı çınlattığını ifade etti.

Manga, İngiliz sömürge askerlerinin orantısız güçle ateşli silah ve gaz bombalarıyla sivil-silahsız halka saldırdıklarını ve çatışmaların,28 Ocak’ta Gazimağusa ve Limasol’a da sıçradığını kitlesel bir direnişe dönüştüğünü iki gün içerisinde, birisi kadın 7 şehit, birçok yaralı verildiğini belirtti.

Manga açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye ve dünya,bu şanlı direnişin sonucunda, Kıbrıs’ta bir Türk varlığının olduğunun bilincine varmıştır.1 Ağustos 1958’de Türk Mukavemet Teşkilatı(TMT)’nin kuruluşuyla,örgütlü direnişimiz, İngiliz ve Eoka’ya karşı sürdürüldü. İşte bu şanlı direnişimiz sayesinde, siyasi eşit ortaklığımızla 16 Ağustos 1960’ta Federal Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu. Ancak Enosis hedefinden asla vazgeçmeyen Rum-Yunan tarafınca, 21 Aralık 1963’te, Kıbrıs Türkü’ne karşı Akritas Soykırım Planı’nı uygulamasıyla, Kıbrıs Cumhuriyeti Rumlarca işgal edildi.



Kıbrıs Türkü’nün şanlı, kararlı direnişi ve Anavatan’ımızın tam desteği ile ne mutlu bizlere ki bugün egemen bir halk olarak KKTC Devletimize sahibiz. Bundan asla taviz vermemekte kararlıyız.



63.yıl dönümünde, İngiliz sömürgesine karşı direnirken can veren tüm şehitlerimizi rahmet, minnetle anar, gazilerimize şükranlarımızı sunarız.”