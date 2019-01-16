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Menbic'te intihar saldırısı: ABD askerleri dahil '16 ölü'

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Suriye'nin kuzeyindeki kentte, ABD askerleri devriye gezerken düzenlenen intihar saldırısını Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlendi.
Menbic'te intihar saldırısı: ABD askerleri dahil '16 ölü'

Suriye'nin kuzeyindeki kentte, ABD askerleri devriye gezerken düzenlenen intihar saldırısını Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlendi.

Muhaliflere yakınlığıyla bilinen Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırıda 16 kişinin öldüğünü duyurdu. Bu sayı resmi kaynaklarca doğrulanmadı.

ABD öncülüğündeki karşıtı koalisyon, ölenler arasında Amerikan askerlerinin de olduğunu doğruladı, sayı vermedi.

Reuters haber ajansına konuşan bir yetkili ise 4 ABD askerinin öldüğünü söyledi.

IŞİD ile bağlantılı internet sitesi Amaq üzerinden yapılan açıklamada, "Patlayıcı yüklü yelekle gerçekleştirilen intihar saldırısı Menbic'te devriye gezen uluslararası koalisyonu vurdu" denildi.

Reuters haber ajansına konuşan bir görgü tanığı ise "bir restoran yakınlarında Amerikalıları hedefleyen bir patlamanın meydana geldiğini ve Menbic Askeri Konseyi'nden bazı güçlerin onlarla beraber olduğunu" söyledi.

Trump çekilme kararı almıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye stratejisinde büyük bir değişikliğe giderek bölgedeki askerlerini çekme kararı almıştı.

Beyaz Saray, Suriye'deki 2 bine yakın Amerikan askerinin ülkelerine dönüşünün başladığını duyurmuştu. Ancak daha sonra askerlerin Suriye'den çekilmesi için net bir takvimin olmadığı vurgulanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamalarda Trump ile bir önceki gün gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye'nin kuzeyinde 30-35 kilometre derinliğe tekabül eden ve Türkiye'nin kontrolünde olacak bir güvenlik bölgesi oluşturmayı konuştuklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise son olarak Suriye'nin kuzeyinin Suriye rejiminin kontrolü altında olması gerektiğini aktardı.

Lavrov, "Suriye'deki Kürtlerin geleceği rejim kontrolünde güvence altına alınabilir" dedi.

ABD'nin desteği ve Halk Koruma Birlikleri'nin (YPG) öncülüğünde kurulan Menbic Askeri Konseyi, bölgeyi 2016 yılında IŞİD'in elinden almıştı.

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