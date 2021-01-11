Merak edilen soruya yanıt! Hangi uygulama hangi verilerimizi paylaşıyor?

WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesiyle birlikte birçok kullanıcı alternatif programlar aramaya başladı. Peki diğer uygulamalar ne kadar güvenilir?

WhatsApp 4 Ocak 2021’de yeni kullanım koşulları ve gizlilik ilkelerini yayınladı. WhatsApp yayınladığı ilkelerde kullanıcının kabul etmesi halinde Facebook şirketleriyle kullanıcı verileri paylaşılabileceğini belirtiyor ve kullanıcılar 8 Şubat’a kadar metni onaylamazsa WhatsApp’ı kullanamayacak.

Teyit.org'un analizine göre WhatsApp'ın Facebook'la bilgi paylaşımı 2016'dan beri devam ediyor. Ancak yeni ilkeler ile bunu reddetme hakkınız elinizden alınıyor.



WhatsApp verilerin önemli kısmını Facebook şirketleriyle paylaşacak

WhatsApp, gizlilik ilkelerinde yapılan değişikliği 4 Ocak 2021 tarihinde açıkladı. Açıklamada uygulamanın Facebook şirketlerinin bir parçası olduğu ve bu şirketlerle nasıl veri paylaşıldığına ilişkin bilgiler yer alıyor. WhatsApp hizmet yürütülmesi, iyileştirilmesi ve desteklenmesi gibi amaçlarla kullanıcıların bazı bilgilerini zaten topluyordu. Bunların bir kısmı kullanıcılarca sağlanan hesap, durum, bağlantı, cihaz gibi bilgilerken, bir kısmı da otomatik olarak toplanan kullanım, kayıt ve konum gibi bilgilerden oluşuyor.

Facebook çatısı altındaki şirketlerle paylaşılacak verilerle ilgili kısım açıklamanın “Üçüncü Taraf Bilgileri” başlığında yer alıyor. Burada, kullanıcıların gizlilik sözleşmesini kabul etmesi durumunda sahip olunan bilgilerin hizmetlerin yürümesi, özelleştirilmesi ve pazarlanması gibi amaçlarla kullanılabileceği söyleniyor. Yine bilgilendirme metninde, teknik altyapı, teslimat ve diğer sistemleri sağlamak, anket ve araştırma yaptırmak, kullanıcıların ve başkalarının güvenliğini, emniyetini ve bütünlüğünü korumak ile müşteri hizmetlerine yardımcı olmak ve hizmetlerin desteklenmesi için de Facebook şirketleriyle birlikte çalışıldığı yazıyor.



Bilgilendirme metninde verilerin kullanımına ilişkin bir örnek de sunulmuş. Örneğe göre, iCloud veya Google Drive gibi bir veri yedekleme hizmeti kullanıldığında, tıpkı WhatsApp mesajları gibi bu hizmet vericiler kullanıcının onlarla paylaştığı bilgilere sahip oluyor. Yani, uygulamanın kişilerin verilerini Facebook’la paylaşmayı kabul etmesini istediği ve bunu kabul etmemesi halinde uygulamayı kullanamayacağı doğru.

WhatsApp’ın reklam alabileceği üzerine iddialar da sık sık gündeme geliyor. Ancak 4 Ocak’taki bilgilendirme metninde, üçüncü taraf bant reklamlarına hâlâ izin verilmediği, gelecekte kullanılması durumunda gizlilik ilkesinin güncelleneceği söylenmiş.

Yeni gizlilik ilkeleri 8 Şubat 2021’de yürürlüğe girecek

WhatsApp tarafından koşulların ve gizlilik ilkelerinin yayınlanmasının ardından uygulamayı kullananlara güncellemeye ilişkin bildirimler de gelmeye başladı. Bu bildirimlerde güncellemenin 8 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe gireceği bilgisi verilmiş. Kullanıcılar koşulları kabul etmezlerse WhatsApp’ı kullanmaya devam edemeyecek.

Avrupalı kullanıcılar muaf

Fakat bu durum Avrupalı kullanıcıları kapsamıyor. WhatsApp'ın, Birleşik Krallık dahil olmak üzere Avrupa bölgesindeki veri paylaşım uygulamalarında ve güncellenen gizlilik ilkelerinde bir değişiklik yapılmayacak.



Facebook WhatsApp’ı 2014’te satın almıştı

Şubat 2014’te 19 milyar dolara Facebook tarafından satın alınan WhatsApp’ın 2020 itibariyle dünya çapında 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunuyor.

Geçmişte de WhatsApp’ın kullanıcı hesap bilgilerini Facebook’la paylaşacağı konusu gündeme gelmişti. Hatta WhatsApp yeni gizlilik ilkelerini yayınladıktan sonra Wired'da yer alan bir yazıda uygulamanın uzun zamandan beri kullanıcıların verisini paylaştığı bilgisini aktardı.

Ancak WhatsApp’ın 2016’da yayınladığı gizlilik ilkeleri metninde kullanıcılara hesap bilgilerinin Facebook’la paylaşılması konusunda bir seçenek sunulmuştu. Kullanıcılar hesap ayarlarından bilgilerinin Facebook’la paylaşılmamasını seçebiliyordu.

We Are Social’ın 2020 yılında yayınlanan raporunda (sf. 95) WhatsApp’ın Facebook ve YouTube’tan sonra en çok kullanılan üçüncü sosyal platform olduğu görülüyor.



WhatsApp’ta yaşanan bu gelişme sonrasında alternatif mesajlaşma uygulamaları da konuşulur oldu. TechCrunch editörü Mike Butcher da konuyla ilgili Telegram, Signal gibi mesajlaşma uygulamalarının hangi verileri istediğine ilişkin bir paylaşım yaptı. Telegram, iletişim bilgileri, kişiler gibi bilgileri isterken; Signal yalnızca iletişim bilgilerine erişim talep ediyor.

Apple AppStore üzerinden uygulamaların sizden istediği verilerde birçok başlık olduğu dikkati çekiyor. Tabloda yer alan bilgiler uygulamaları kullanmanız için gerekli izinleri değil, uygulamaların sizden istediği verileri içeriyor.

Dijital güvenlik alanında çalışmalar yapan Ahmet Sabancı da Twitter hesabından yaptığı açıklamada güvenlik açısından Telegram'ın uçtan uca şifreleme konusunda eksiklikler barındırdığını ve bu yüzden tercih edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Bip kullanım şartları sayfasında verilerin üçüncü taraflarla paylaşılmadığı bilgisi yer almış. Fakat bu sayfada detaylı bilginin bulunabileceği söylenen bir link de var. Bu linke tıklandığında verilerin üçüncü taraflarla paylaşıldığı bilgisi görülebiliyor. Hangi verilerin paylaşıldığı ise gizlilik ilkesi sayfasında okunabiliyor.

Uygulamalar arasında en güvenlilerden biri olarak signal gösteriliyor. Aşağıdaki tablodan da hangi uygulamanın nasıl bir güvenlik yapısına sahip olduğuna ilişkin ipucuna erişilebiliyor. Bip'in uçtan uca şifreleme yöntemiyle ilgili ayrıntı ise net olarak bilinmiyor. Yazılım kodları kapalı ancak firma uçtan uca şifreleme olduğunu belirtiyor.