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Merkez Bankası ''Covid-19 Yaklaşımını '' 30 kasıma kadar uzattı

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Açıklamada, ‘Covid-19 Yaklaşımı  ile ayrıca kredi piyasasında rekabetin çalışmasını sağlayarak kredi kullanma maliyetinin düşürülmesinin de amaçlandığı ifade edildi.
Merkez Bankası ''Covid-19 Yaklaşımını '' 30 kasıma kadar uzattı

Tüm dünyayı ektisi altına alan Covid-19 salgınının ekonomik aktivite üzerinde yarattığı olumsuzluklar nedeniyle ortaya konmuş olan “Covid-19 Yaklaşımı”nın  30 Kasım’a kadar uzatıldığı duyuruldu.

“Covid – 19” yaklaşımı kapsamındaki kredi yapılandırmalarının, 30 Kasım’a  kadar tamamlanması gerektiği de  açıklandı.

KKTC Merkez Bankası ile  Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği  tarafından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 Yaklaşımı”nın  nakit akışları ve ödeme güçleri zayıflayan ve yeterli likidite sağlamakta sıkıntı yaşayan borçluların nakit akışlarının sürdürülebilirliği ve banka bilançolarının olumsuz etkilenmesinin önlenmesine yönelik olarak, bankalarda mevcut canlı kredilerin yapılandırılması amacıyla hayata geçirildiği hatırlatıldı.

 ‘Covid-19 Yaklaşımı’ çerçevesinde, kredilerin yapılandırılmasına bağlı olarak ortaya çıkacak vergilerden feragat edildiği, oluşacak masrafların sınırlandırıldığı, belli yasal sınırlara istisnalar getirildiği kaydedilen açıklamada, bu yolla yapılandırmanın teşvik edildiği vurgulandı.

Açıklamada, ‘Covid-19 Yaklaşımı  ile ayrıca kredi piyasasında rekabetin çalışmasını sağlayarak kredi kullanma maliyetinin düşürülmesinin de amaçlandığı ifade edildi.

 “Covid-19 Yaklaşımı” süresinin 30 Kasım  tarihine uzatılmasına yönelik olarak KKTC Bakanlar Kurulu, KKTC Merkez Bankası ve Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği tarafından gerekli düzenlemelerin yapıldığı ve kararlar alındığı  belirtilen açıklamada şu bilgiler verildi:

“Covid – 19 Yaklaşımı kapsamında: Ülkemizde faaliyet gösteren bankalar nezdinde kullandırılmış ve bugün itibarıyla canlı olan krediler kredi borçluları tarafından gelecek olan talepler doğrultusunda, bankalar ve kredi borçluları arasında karşılıklı iyi niyet esas olmak üzere gerçekleştirilecek müzakereler sonucunda, faiz, vade, taksitlendirme, para cinsi, ödemesiz dönem ve teminat koşullarını da içerek şekilde yapılandırılacaktır.

Kredi borçlusu daha uygun şartlar bulması halinde borcunu başka bir bankaya taşıyabilecektir.

Yapılandırma talebinde bulunan kredi borçlusuna başvuru esnasında, kredisini başka bir bankadan kredi alarak kapatabileceğine ve böyle bir durumda karşılaşacağı masrafın ne olacağına ilişkin imza karşılığı veya dayanıklı ortam yoluyla  bilgilendirme notu verilecektir.

Bankalarca yazılı ve/veya dayanıklı ortam yoluyla başvuran bireysel kredi borçlularının taleplerine en geç on gün içinde, ticari kredi borçlularının taleplerine ise en geç otuz gün içinde cevap verilecektir.

Kredisini başka bir bankaya aktarmak isteyen borçlunun kredi kullandığı bankadan yazılı ve/veya dayanıklı ortam yoluyla talep edeceği bilgi ve belgeler en geç  iki iş günü içerisinde verilecektir.

 Kredi borçlusu tarafından kredinin mevcut olduğu bankada yapılandırmaya gidilmesi durumunda banka tarafından hiçbir masraf alınmayacaktır.

Kredi borçlusu tarafından kredinin başka bir bankaya aktarılmak istenmesi halinde ve sözleşmede yer alması kaydıyla alınacak erken kapama tazminatı binde 5’i aşmayacaktır. 

Kredinin orijinal tutarı aşılmadığı sürece, yapılandırma nedeniyle düzenlenecek sözleşmelerden pul vergisi alınmayacaktır. 

Yapılandırma sonrasında bankalar tarafından krediler hali hazırda bulundukları kredi sınıfında izlenmeye devam edilecektir.

Kredi şartlarında iyileştirme yapılırken belirlenen yasal limitlerle ilgili ortaya çıkabilecek kısıtlamaların ortadan kaldırılması için Merkez Bankası tarafından gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Kredi kartı limitlerinde sıkıntılar yaşanabileceği göz önüne alınarak, kredi kartı borçlarının taksitli krediye dönüştürülmesine olanak sağlanmıştır.

‘Covid – 19’ Yaklaşımı kapsamındaki kredi yapılandırmalarının, 30 Kasım 2020 tarihine kadar tamamlanmaları gerekmektedir”.

 

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