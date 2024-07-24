İskele bölgesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi, İhtiyat Sandığı Dairesi, Çalışma Dairesi ve Sosyal Hizmetler Dairesi’ni tek bir çatı altında toplayacak Merkez Bina Projesi için çalışmalar başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İskele merkezde 2100 metrekarelik arazide inşa edeceği 1000 metrekarelik binanın proje çalışmaları devam ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, projenin yer alacağı arazide incelemelerde bulundu.

Bakan Gardiyanoğlu’na Bakanlık Müsteşarı Tahir Serhat, İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Ertunç Doğu, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Darbaz ile İhtiyat Sandığı Dairesi yönetim kurulu üyeleri Yakup Latifoğlu ve Metin Gökalp eşlik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, İskele Bölgesi’ne ayrı bir önem verdiğini hatırlatarak İskele’nin devlet çatısı altında olduğunu hissetmesi gerektiğini hep vurguladığını kaydetti.

Gardiyanoğlu hizmetler anlamında eksikliklerin tamamlanması için hızla kolları sıvadıklarını ifade ederek çalışma hayatı ile ilgili ciddi bir yoğunluğun yaşandığı İskele’de tüm birimlerin modern bir yapıda ve tek bir çatı altında toplanacağını belirtti.

Projenin tamamlanması ile temellerin en kısa sürede atılacağını belirten Bakan Gardiyanoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı tüm dairelerin çağdaş yapıda engelli dostu bir binada hizmet vereceğini vurguladı.