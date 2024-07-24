  • BIST 11025.51
  • Altın 2547.33
  • Dolar 32.8151
  • Euro 35.6144
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAKan stoklarında eksiklik: Acil kan bağışı çağrısı!

Merkez Bina Projesi için çalışmalar başladı

» »
İskele bölgesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Sigortalar Dairesi, İhtiyat Sandığı Dairesi, Çalışma Dairesi ve Sosyal Hizmetler Dairesi’ni tek bir çatı altında toplayacak Merkez Bina Projesi için çalışmalar başladı.
Merkez Bina Projesi için çalışmalar başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın İskele merkezde 2100 metrekarelik arazide inşa edeceği 1000 metrekarelik binanın proje çalışmaları devam ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, projenin yer alacağı  arazide incelemelerde bulundu.

Bakan Gardiyanoğlu’na Bakanlık Müsteşarı Tahir Serhat, İhtiyat Sandığı Dairesi  Müdürü Ertunç Doğu, İhtiyat Sandığı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Darbaz ile İhtiyat Sandığı Dairesi yönetim kurulu  üyeleri Yakup Latifoğlu ve Metin Gökalp eşlik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, İskele Bölgesi’ne ayrı bir önem verdiğini hatırlatarak İskele’nin devlet çatısı altında olduğunu hissetmesi gerektiğini hep vurguladığını kaydetti.

Gardiyanoğlu hizmetler anlamında eksikliklerin  tamamlanması  için hızla kolları  sıvadıklarını ifade ederek çalışma hayatı  ile ilgili ciddi bir yoğunluğun yaşandığı İskele’de tüm birimlerin modern  bir yapıda ve tek  bir çatı altında toplanacağını  belirtti.

Projenin tamamlanması  ile temellerin en kısa sürede atılacağını  belirten  Bakan Gardiyanoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı tüm dairelerin çağdaş  yapıda engelli dostu  bir binada  hizmet vereceğini vurguladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele'de iş kazası... Elektrik akımına kapıldı: Yoğun bakımda!13 Temmuz 2024 Cumartesi 16:28
  • Hasan Sadıkoğlu: İtfaiyenin elinde dağlık arazilere erişecek araçlar olsaydı, yangın bu noktaya gelmezdi08 Temmuz 2024 Pazartesi 12:18
  • İskele Ağıllar köyündeki yangın kontrol altına alındı08 Temmuz 2024 Pazartesi 08:42
  • İskele’de kavga: 2 kişi yaralandı07 Temmuz 2024 Pazar 12:03
  • İskele'de Uyuşturucu Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı05 Temmuz 2024 Cuma 16:38
  • İskele Festivali... B Grubu Lideri MTG (Sarı) Oldu05 Temmuz 2024 Cuma 12:38
  • Larnakalılar Gecesi, Larnakalılar ile İskeleliler’i Festivalde Buluşturdu05 Temmuz 2024 Cuma 11:50
  • İskele’de 3 saatlik elektrik kesintisi05 Temmuz 2024 Cuma 08:32
  • Konuk ülkeler Sadıkoğlu’nu ziyaret etti02 Temmuz 2024 Salı 14:00
  • Benon Dervişler Anısına 24. Bisiklet Yarışması İskele’de Gerçekleşti01 Temmuz 2024 Pazartesi 11:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti