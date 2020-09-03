Mersin’de durum vahim! Yaşlı bakım merkezine de corona sıçradı

Mersin Alzheimer Derneği’nin yaşlı bakım merkezinde yaşayan 17 yaşlı vatandaş, corona virüsü testleri pozitif çıkınca gece saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Ziyaretlere kapalı olan, çalışanların 14’er gün dönüşümlü olarak çalıştığı yaşlı bakım merkezinde bile vaka görülmesi kentte salgının geldiği boyutu gözler önüne serdi. Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen ise kentte sahadan aldıkları bilgilerin vahim olduğunu belirterek, günlük 300'den fazla yeni vakanın görüldüğünü, aktif hasta sayısının bin 200'den fazla olduğununu açıkladı.

Mersin'de son günlerde artan corona virüsü vaka sayısı endişe yaratırken, bir kötü haber de Alzheimer Derneği'nin Yenişehir ilçesi 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan yaşlı bakım merkezinden geldi.

Alınan bilgiye göre Alzheimer Derneği'nin merkezinde kalan 17 kişi yüksek ateş, öksürme gibi corona virüsü belirtileri gösterince teste tabibi tutuldu. Yaşlıların testleri pozitif çıkınca hastaneye kaldırılmaları kararı alındı.

AMBULANSLAR AKIN ETTİ

Mersin Alzheimer Derneği'ne bağlı bakım evinde yaşanan korkutucu gelişme üzerine kentte alarm verildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde bakım merkezine gönderilen ambulanslarla 17 yaşlı hasta Mersin Şehir, Toros ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Virüsün, başka bir hastalık için hastaneye götürülmek zorunda kalınan bir kişiye bulaştığı oradan da bakım merkezine yayıldığı ihtimali üzerinde duruluyor.

DURUM VAHİM

Öte yandan Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, kentteki durum konusunda akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında durumun vahim olduğunu söyledi.

Ülke genelinde 36 hekim ve 72 sağlık çalışanın hayatını kaybettiğini hatırlatan Antmen, bunlardan 2'sinin Mersin'de olduğunu paylaşarak, salgına karşı iktidarın aldığı önlemlerin yetersiz olduğunu söyledi.

Toplumsal önlemlerin ekonomiye ve turizme kurban edildiğini ifade eden Antmen şunları söyledi: “Toplumsal hareketliliğin kısıtlanmasına dair hiçbir önlem almayan, kalabalık alanları kapatma konusunda hiçbir karar almayan, Ayasofya'da 350 bin kişilik gösteri yapan, toplu taşıma araçlarındaki önlemleri gevşeten iktidarın ve Sağlık Bakanı'nın her gün televizyona çıkıp; maske, mesafe ve hijyen açıklamaları yapmasının çok yetersiz olduğunu düşünüyoruz”

VAKA SAYISI 300'DEN FAZLA

Sahadan aldıkları bilgilerin vahim olduğunu dile getiren Antmen sözlerini şöyle sürdürdü:

* Günlük 300’den fazla yeni vakanın görüldüğü, aktif hasta sayısının 1200’den fazla olduğu ve hastalığı kapmış 200’den fazla sağlık çalışanının olduğu bir şehir oldu Mersin.

* Biz bir yandan vatandaşlarımıza önlemleri gevşetmemeleri için uyarıda bulunurken diğer yandan Sağlık Bakanlığı'na, Mersin Valiliği'ne ve Mersin İl Sağlık Müdürlüğü'ne alınması gereken toplumsal önlemlerde sorumluluğun kendilerinde olduğunu hatırlatıyoruz.

BAKANLIĞIN ALMASINI GEREKEN ÖNLEMLERİ SIRALADI

Mersin Tabip Odası Başkanı Antmen Sağlık Bakanlığı'nın kent için alması gereken acil önlemleri şöyle sıraladı:

* 12 Nisan 2020 tarihinden bu yana toplanmayan İl Pandemi Kurulu’nu acilen toplayınız ve Mersin gerçekleri üzerinden önlemler alınmasını sağlayınız.

* Bugüne değin toplanmadan karar alan İl Hıfzıssıhha Kurulu'nu işler hale getirip, Mersin Tabip Odası başta olmak üzere tüm sağlık kurumlarının, Mersin'e özel kararlarda inisiyatif sahibi olmasını sağlayınız.

* PCR pozitif olup da kliniği iyi olan, hastane dolulukları nedeniyle yer bulunamayan hastaları evlerine yollamayınız. Eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ya da eski Mersin Devlet Hastanesi gibi kurumlarda ya da yurtlarda, misafirhanelerde izolasyona uyum sağlayıp sağlamadıklarının denetlendiği bir mekanizmayı oluşturacak şekilde bir düzenleme yapınız.

* Filyasyon ekiplerinin sayısını ve test sayılarını arttırarak hastanelere yığılmaların önlenmesini sağlayınız. Aksi takdirde yatış için acil servislerde beklemek zorunda kalan Covid hastaları nedeniyle kirli alan, temiz alan ayrımı ortadan kalkmakta ve bulaş riski oluşmaktadır.

* Tüm bu önlemlerin alınması için, sağlık hizmetleri bütçesi ile kadrolu ve iş güvenceli istihdamı arttırınız ve güvenlik soruşturması nedeniyle ataması yapılmayanlar ile KHK ile ihraç olduğu için, kamuda istihdam edilemeyen tüm sağlık çalışanlarının en kısa sürede atanmasını sağlayınız.”

Corona’dan hayatını kaybeden Dr. Erdinç Şahin ile Dr. Turgut Erkutlu'nun fotoğrafları Mersin Tabip odasına asıldı.

FOTOĞRAFLARI ASILDI

Öte yandan yapılan basın toplantısından sonra Covit-19'dan yaşamlarını yitiren Dr. Erdinç Şahin ile Dr. Turgut Erkutlu'nun fotoğrafları da Mersin Tabip Odası'na asıldı.