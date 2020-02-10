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Meteoroloji uyardı! Yağmur geliyor

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 Hava, hafta boyunca yağmurlu olacak.
Meteoroloji uyardı! Yağmur geliyor

 Hava, hafta boyunca yağmurlu olacak.

Meteoroloji Dairesi’nin 11-17 Şubat tarihlerini kapsayan haftalık raporuna göre bölge soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmaya devam edecek.

Hava hafta boyunca parçalı çok bulutlu yer yer hafif yağmurlu; cuma parçalı çok bulutlu, hafta sonu parçalı çok bulutlu zamanla sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 13 - 16 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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