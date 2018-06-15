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Metropoll'ün son anketine göre ittifakların oy oranı ne?

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Prof. Sencar: İttifak yasasının muhalefete yaradığı, Erdoğan'a beklediği oy oranını getirmediği açıkça ortada
Metropoll'ün son anketine göre ittifakların oy oranı ne?

Hilal Köylü

Metropoll araştırma şirketi, Türkiye genelinde 26 bölgeyi esas alan 30 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 8-11 Haziran tarihleri arasında toplam 2 bin 888 kişi ile yapılan araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Kamuoyu araştırma şirketi Metropoll, Haziran araştırmasında partilerin tek başına alacakları oy oranları ile ittifak hâlinde alacakları oy oranlarını da ölçtü.

Araştırmanın 1,82 hata payı ile yüz yüze anket yöntemiyle tamamlandığını hatırlatan Metropoll araştırma şirketinin sahibi Prof. Dr. Özer Sencar, “Partiler Haziran seçimlerine ittifaklar halinde girecekler, fakat her bir partinin oy desteğinin ne olduğu önemini sürdürüyor” değerlendirmesini yaptı.

Metropoll’ün Haziran 2018 araştırmasında elde edilen sonuçlara göre, kararsızlar dağıtılmadan AKP’nin yüzde 42, CHP’nin yüzde 23, MHP’nin yüzde 6, HDP’nin yüzde 12 ve İyi Parti’nin yüzde 9 oy desteği olduğu ölçüldü. Araştırmada kararsız ve cevap vermeyen seçmenlerin oranı ise yüzde 5 olarak görüldü. Kararsızlar oransal olarak dağıtıldığında da AKP’nin yüzde 45, CHP’nin yüzde 25, MHP’nin yüzde 6, HDP’nin yüzde 13 ve İyi Parti’nin yüzde oy seviyesine ulaştığı görülüyor.

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Seçim yaklaştıkça kararsız seçmen oranı azalıyor

Metropoll araştırmasında ittifakların oy desteği de seçmenlere ayrıca soruldu. Araştırmanın “Bu pazar seçim olsa ittifakların oy desteği” başlıklı tablosuna göre kararsızlar dağıtılmadan Cumhur İttifakı’nın oy desteği yüzde 46, Millet İttifakı’nın oy desteği ise yüzde 36 seviyesinde ölçüldü. Seçim yaklaştıkça kararsız seçmen oranının eriyip yüzde 4 seviyesine gerilediğine dikkat çeken Özer Sencar, kararsız ve cevap vermeyen seçmenler oransal olarak dağıtıldığında Cumhur İttifakı’nın oy desteğinin yüzde 49,4, Millet İttifakı’nın oy desteğinin yüzde 38,1 olarak hesaplandığını söylüyor. Bu hesaplamaya göre HDP’nin oy desteği de yüzde 12.3 olarak belirleniyor.

 

“İttifak muhalefete yaradı”

Özer Sencar bu sonuçlarda en dikkat çekici yanın ittifaklık halinin partilere getirisinin olduğunu söyledi. “İttifak yasasının muhalefete yaradığı, Erdoğan’a beklediği oy oranını getirmediği açıkça ortada” diyen Sencar, 2015 seçimlerinde 49,5 oy oranına ulaşan AKP’nin 2018’de kararsızların da katılımıyla oy oranını ancak yüzde 44,8’e çıkarabildiğini, Cumhur İttifakı’nın da oy oranının kararsızlarla birlikte 49,4’ü bulduğunu anlatıyor. Sencar, “Erdoğan bu oranı yüzde 55’lerin üzerine çıkarmayı, yüzde 60’lara sıçratmayı planlamıştı. İttifak ona beklediği oy patlamasını getirmiyor” diyor. Sencar, “Erdoğan’ın iki hatası vardı; üç oldu” derken, bunları “Cemaatle işbirliği, başkanlık seçiminde kazanma kriterini yüzde 50 barajını ortaya koymak ve MHP’nin aklına uyup ittifak yasası çıkarmak” olarak anlatttı.

"En önemli sorun ekonomi”

Metropoll’ün Haziran araştırmasında Türkiye’nin en önemli sorununun ne olduğu sorulduğunda da yüzde 53,5 oranında "ekonomi" yanıtı alındı. Özer Sencar, 7 Haziran 2015 öncesinde de halkın en önemli sorunu ekonomi olarak gördüğünü hatırlatıyor ve o seçimde bu yüzden iktidarı yakalayamadığını söylüyor. 2015’te 1 Kasım’da seçimin tekrar edildiğini, 7 Haziran ile 1 Kasım arasında terör olaylarının patlak verdiğini anlatan Sencar, “Seçmen davranışını etkileyen en önemli iki faktörün ekonomi ve terör olduğunu Türkiye’de iktidarlar hep bilmiştir ve buna göre strateji geliştirmiştir. 24 Haziran’a giderken de Türkiye’de yaşanan tablo ortadadır” dedi.

 

© Deutsche Welle Türkçe

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