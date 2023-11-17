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Mevlevi Ağır Silah Atış Alanı’nda TAS ve hava atışları yapılacak

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Güzelyurt Kaymakamlığı, 20 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında Mevlevi Ağır Silah Atış Alanı’nda TAS ve hava atışlarının yapılacağını ve belirtilen bölgelere girilmemesi gerektiğini açıkladı.
Mevlevi Ağır Silah Atış Alanı’nda TAS ve hava atışları yapılacak

Güzelyurt Kaymakamlığı, 20 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Mevlevi bölgesi ağır silah atış alanında TAS ve hava atışlarının yapılacağını duyurdu.

Güzelyurt Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, atış yapılacak tarihlerde, 07.00 ile 21.00 saatleri arasında can ve mal emniyeti açısından belirtilen bölgelere girilmemesi gerektiği vurgulandı.

Atışlara müteakip bölgede kör giden mermilerin arama ve imha işlemi devam edeceğinden komutanlıkça serbest giriş duyurusu yapılıncaya kadar bölgeye girilmemesi gerektiği kaydedildi.

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