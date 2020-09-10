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Mevsimsel alerji mi yoksa Covid-19 mu?

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Kulak Burun Boğaz Uzmanı Doç. Dr. Denizhan Dizdar anlattı. Dizdar, belirtileri birbirine çok benzeyen mevsimsel alerji ile Covid-19’u birbirinden nasıl ayırt edeceğimizi şöyle yanıtladı.
Mevsimsel alerji mi yoksa Covid-19 mu?

ORTAK BELİRTİLERİ FAZLA

Mevsimsel alerjik rinit, burnun mevsimsel faktörlere, polenlere, havadaki nem ve sıcaklık değişiklerine bağlı olarak gelişebilen aşırı hassasiyetidir. Mevsimsel alerjik rinitin sonucu olarak burun etlerinin şişmesi, burun tıkanıklığı, geniz akıntısı, burunda kaşıntı, geniz akıntısına bağlı olarak sürekli boğaz temizleme hissi ve gıcık şeklinde öksürük görülür.

SOLUNUM SIKINTISI…

Covid-19 enfeksiyonunda da üst solunum yolu enfeksiyonlarının ortak bulguları olan burun tıkanıklığı ve burun akıntısı görülebilirken; ateş, yaygın vücut kırgınlığı, koku ve tat alma problemleri, solunum sıkıntısı ve balgamlı öksürük vardır. Bu bulgular mevsimsel alerjik rinit hastalarında görülmez, alerjide sadece burun akıntısı, hapşırık mevcuttur.

ASTIM HASTALARI DİKKAT!

Mevsimsel alerjiyi sadece burun semptomları ile geçiren bir hasta için Covid-19 ek bir risk olmayacaktır ancak alerjik astım ve bronşit gibi akciğeri etkileyen durumlar zatürre riskini artırmaktadır ve bu hastalar Covid-19 açısından daha dikkatli olmalıdır.

MASKE ALERJİDEN KORUR MU?

Maskenin mevsimsel alerjik rinite karşı bilinen bir koruyuculuğu yoktur. Ancak Covid-19'dan korunmak için maske olmazsa olmazlardandır.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

– Mevsimsel alerjiden korunmanın en iyi yolu hassas olunan alerjiden uzak durmakla mümkündür. Yani polenlerin çok olduğu ortamlarda bulunmayın.

– Evinizi mutlaka havalandırın.

– Yatak çarşaflarınızı 3-5 günde bir değiştirin.

– Sigara alerjik riniti artırır, bu nedenle uzak durun.

– Semptomlar oluşur oluşmaz çok beklemeden doktora başvurun

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