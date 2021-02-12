  • BIST 1.538
  • Altın 411,239
  • Dolar 7,0235
  • Euro 8,4942
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAToplam 4222 test,40 pozitif vaka

Miami Belediyesi, Bitcoin ile maaş ödeme için girişimlere başladı

» »
Miami Belediyesi, Bitcoin ile maaş ödeme için girişimlere başladı
Miami Belediyesi, Bitcoin ile maaş ödeme için girişimlere başladı

Kripto para borsalarında 48 bin dolar seviyesine kadar dayanan Bitcoin, reel hayatta da kullanıma başlandı. Miami Belediyesi'nin 11 Şubat Perşembe günü yapmış olduğu toplantıda işçilerin maaşlarının Bitcoin olarak ödenmesi oylandı. Oylama sonucunda Bitcoin ile ödemeye onay çıktı.

Kripto para piyasasının en temel para birimlerinden Bitcoin'in kullanım alanı genişlemeye devam ediyor. Son olarak ABD’de Miami Belediyesi’nden kripto para birimlerini teşvik etmeye yönelik bir öneri geldi. Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, belediyede çalışanların maaşlarının tamamının veya bir kısmının Bitcoin olarak ödenmesi için öneride bulundu. Suarez ayrıca, Miami’de yaşayanların emlak vergilerinin veya şehir ücretlerinin de tamamını veya bir kısmını kripto para ile ödemelerine izin verilmesini önerdi. Komisyon, 4’e 1 oyla kararı onaylayarak, konu hakkında atılacak adımların uygulanabilirliğini incelemeyi kabul etti.

Silikon Vadisi yatırımcıları ve teknoloji şirketleriyle aylardır görüşmeler gerçekleştiren Suarez, Miami’de bazı hükümet fonlarının Bitcoin'e yatırılıp yatırılamayacağına ilişkin analizler yapılmasını istediğini de söyledi.

Komisyon üyeleri, kararı kabul etmelerine rağmen konuya ilişkin risklerin yakından incelenmesi gerektiğini belirtti. Komisyon üyelerinden Manolo Reyes, Suarez’in önerisinin “zamanın ilerisinde” olduğunu fakat yine de riskleri analiz etmeden uygulamaya geçilmemesi gerektiğini söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'de İngiltere Varyantının Bulaşıcılığı Her 10 Günde Katlanarak Artıyor09 Şubat 2021 Salı 10:30
  • Kanada'da kocasına tasma takıp gezdiren kadına bin 200 dolar ceza08 Şubat 2021 Pazartesi 23:08
  • ABD, Uranyum Zenginleştirme İşlemini Durdurana Dek İran'a Yaptırımları Kaldırmayacak08 Şubat 2021 Pazartesi 13:15
  • Şaka amaçlı soygun yapan YouTuber öldürüldü07 Şubat 2021 Pazar 17:36
  • ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Çin'e Uygur Türkleri ve Hong Kong uyarısı07 Şubat 2021 Pazar 10:22
  • Beyaz Saray, Cemal Kaşıkçı Cinayetine İlişkin İstihbarat Raporunu Kongre'ye Sunmaya Hazırlanıyor06 Şubat 2021 Cumartesi 20:30
  • Joe Biden: Beyaz Saray'da hiçbir aile ferdime görev verilmeyecek05 Şubat 2021 Cuma 22:20
  • 911’i iki kez arayıp eve bırakmalarını isteyen kişi tutuklandı04 Şubat 2021 Perşembe 23:38
  • Küba'da Askeri Helikopter Düştü: 5 Ölü30 Ocak 2021 Cumartesi 20:30
  • Arjantin’den dolar milyonerlerine koronavirüs vergisi30 Ocak 2021 Cumartesi 18:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti