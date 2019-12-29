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Miçotakis; "Diyalogla çözemezsek BM mahkemesine gideceğiz"

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Miçotakis, Türkiye’nin Libya ile imzaladığı Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nı BM'ye bağlı Uluslararası Adalet Divanı'na götüreceklerini söyledi.
Miçotakis; "Diyalogla çözemezsek BM mahkemesine gideceğiz"

Libya'da savaşan taraflar içinden Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ve Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası imzalayan Türkiye'ye karşı harekete geçen Atina'dan, Ankara ile deniz yetki alanı anlaşmazlıklarını çözememeleri halinde Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Adalet Divanı'na (ICJ) gidecekleri açıklaması geldi. Daha önce Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Lahey merkezli ICJ'ye başvuru açıklaması yapmıştı. O dönemde bazı uzmanlar, Libya'da iç savaş yaşandığından ve iki hükümet olduğundan Uluslararası Adalet Divanı’nın alacağı kararın bağlayıcı olmayacağı yönünde görüş bildirmişti.

Ancak ‘To Vima’ gazetesine konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ankara ile UMH arasında imzalanan ve Türkiye'nin Akdeniz kıyısından Libya'nın kuzeydoğu kıyısına dek münhasır ekonomik bölge (MEB) kurulması anlamına gelebilecek anlaşmayla ilgili soruları da yanıtladı.

Niyetinin, Türkiye ile aralarındaki Ege ve Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanı anlaşmazlıklarını siyasi ve diplomatik düzeyde müzakere etmek olduğunu söyleyen Yunanistan Başbakanı Miçotakis, şöyle devam etti:

"Ama şunu açık ve net şekilde söylemeliyiz: Eğer çözüm bulamazsak Yunanistan'ın tespit ettiği anlaşmazlık hakkında Lahey'deki IJC gibi bir uluslararası organın hüküm vermesi gerektiği konusunda uzlaşmalıyız."

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