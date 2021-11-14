Microsoft, Olimpiyatların İlk Evi Olan "Olympia"yı Dijital Olarak Yeniden Oluşturdu

Yunan hükümeti ve Microsoft arasında imzalanan yeni bir anlaşmaya göre Antik Olimpiyat Oyunları dijital olarak korunacak.

Microsoft ve Inecto ortaklığıyla hazırlanan sanal Antik Olimpiyat Oyunları ile kültürel mirasın gelecek nesillere ulaşması hedefleniyor.

Son günlerde Metaverse çalışmalarıyla sık sık gündeme gelen Microsoft, Atina'da bulunan tarihin ilk Olimpiyat Oyunları Müzesi'ni sanal ortamda yeniden canlandırdı. Yunan Hükümeti ve Microsoft arasından yapılan yeni anlaşma ile Antik Olimpiyat Oyunları dijital olarak korunacak.

Microsoft’un kültürel mirası koruma hedefiyle hazırladığı projede tarihi mekanlar, 3D dijital konusunda sektörün öncüsü olan teknoloji şirketi Iconem ile ortak çalışarak sanal ortama aktarıldı. Sitenin oluşturulmasında sağlayan binlerce görüntü, çok çeşitli profesyonel kamera ve drone kullanılarak kaydedildi. Microsoft’un yapay zeka teknolojisi görüntüleri işleyerek üç boyutlu sanal ortamı oluşturdu.

Sanal Olimpiyat Oyunları Müzesi tamamlandı

Dijital Antik Olimpiyat Oyunları Müzesi'nde binalar orijinal formlarına oldukça yakın tasarlanarak gerçeğine oldukça yakın tasarlandı. Sitede yer alan zaman çizelgesi ise tarihsel değişim ve her döneme ait eser tasvirlerini içermesiyle ziyaretçilerine oldukça keyifli bir deneyim sunmayı hedefliyor. Projeye dahil edilerek dijital ortamda korunacak 27 anıt arasında Olimpiyat Stadı, Zeus ve Hera tapınakları ve ünlü heykeltıraş Phidias’ın atölyesi öne çıkıyor.

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, teknolojinin kültürel etkilerinin sonsuz olduğunu vurguladı. “Dünya’nın dört bir yanından gelen ziyaretçiler ilk kez demokrasinin doğduğu Antik Olimpiyat Oyunları Müze'sini sanal olarak ziyaret edebilir” dedi. Microsoft Başkanı Brad Smith, Antik Olimpiyat Oyunları Müze'sini dijital olarak koruma projesini kültürel mirasta çarpıcı bir başarı olarak nitelendirdi. Projenin tüm dünyaya fayda sağlamanın ve gelecek nesillerin geçmişimizi keşfetmesinin güçlü bir yolu olarak değerlendirdiğini söyledi.

Yunan hükümeti ile Microsoft’un imzaladığı bu anlaşma sayesinde insanlar Antik Olimpiyat Oyunları Müze'sini bir arttırılmış gerçeklik mobil uygulaması ile uzaktan gezebilecek.

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