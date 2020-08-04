  • BIST 1.127
  • Altın 441,086
  • Dolar 6,9332
  • Euro 8,1798
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAPilli:Toplam 1532 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı, bir kişi taburcu edildi

Microsoft TikTok'un ABD kolunu almak için görüşmeler yapıyor

»
Microsoft TikTok'un ABD kolunu almak için görüşmeler yapıyor
Microsoft TikTok'un ABD kolunu almak için görüşmeler yapıyor

ABD'nin önde gelen teknoloji firmalarından Microsoft, Çinli "ByteDance" şirketine ait TikTok uygulamasının ABD kolunu satın almak üzere görüşmelerde bulunduğunu bildirdi.

Microsoft'tan yapılan açıklamada, Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Satya Nadella'nın ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, bu görüşmede, Trump'ın güvenlik ve sansürle ilgili endişelerinin ele alındığı aktarıldı.

Trump ve Nadella'nın görüşmesinin ardından şirketin, TikTok'un ABD kolunu satın almaya yönelik araştırmalara başladığı aktarılan açıklamada, "Microsoft, Başkanın endişelerinin ele alınmasının önemine değer veriyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, uygulamanın ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki hizmetleri ile bu ülkelerde faaliyette bulunma hakkını satın almaya yönelik anlaşma yapmak için görüşüldüğü belirtildi.

Görüşmelerin 15 Eylül'e kadar sürmesi bekleniyor.

Diğer yandan Beyaz Saray'dan Microsoft'un açıklamasıyla ilgili herhangi bir değerlendirme yapılmadı.

TİKTOK'UN YASAKLANMASI TARTIŞMALARI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, temmuz başında TikTok uygulaması da dahil olmak üzere Çin menşeli sosyal medya uygulamalarını yasaklamayı planladıklarını açıklamıştı.

Trump ise TikTok'un Çin yönetimiyle bağlantıları nedeniyle ABD'de yasaklanıp yasaklanmayacağı tartışmalarına ilişkin "Bu konuya bakıyoruz. Bu konuda bir karara varmayı düşünüyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin de TikTok konusunda çalışma yaptıklarını belirterek, ellerinde birkaç farklı seçenek bulunduğunu ve Trump'a bir öneri sunacaklarını söylemişti.

ABD genelinde ve dünya çapında 800 milyon aktif kullanıcıya sahip TikTok'un, kullanıcılarının kişisel bilgilerini Çin yönetimine bildirdiği iddia ediliyor.

Çok sayıda Amerikalı uzman, firmanın "ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu" yönünde görüş bildiriyor.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği yapay zeka, Covid-19'u 1 saatte tespit ediyor01 Ağustos 2020 Cumartesi 09:59
  • Trump: TikTok’u ABD’de yasaklayacağız01 Ağustos 2020 Cumartesi 08:38
  • Apple, Çin'de iPhone satışlarını yüzde 225 artırdı29 Temmuz 2020 Çarşamba 10:25
  • İki Hintli kız çocuğu Dünya’ya yaklaşan bir asteroit keşfetti29 Temmuz 2020 Çarşamba 09:25
  • Netflix'in kurucusundan iş hayatında başarı tavsiyesi: "Kitap okumayın"28 Temmuz 2020 Salı 10:40
  • 600 bin yıl önce Mars’tan gelen göktaşı evine dönüyor28 Temmuz 2020 Salı 09:08
  • WhatsApp'a özellik: Tek hesap aynı anda dört cihazda kullanılabilecek25 Temmuz 2020 Cumartesi 08:38
  • Çin, Mars Keşif Uydusu ve Gezginci Aracını Uzaya Fırlattı23 Temmuz 2020 Perşembe 12:40
  • NASA astronotları dünyaya dönmeden önceki son uzay yürüyüşlerini yaptı23 Temmuz 2020 Perşembe 09:24
  • Ay’a Ayak Basışın 51’inci Yılı21 Temmuz 2020 Salı 13:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti