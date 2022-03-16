Microsoft, Windows 11'i toparlıyor!

Microsoft, Windows 11'i kullanıma sundu ancak işletim sisteminde kronik diyebileceğimiz bazı sorunlar var. Henüz bu sorunların tamamını çözemeyen firma Windows 11'i toparlamaya başlıyor.

Microsoft geçtiğimiz senelerde herkesi şaşırtarak yeni işletim sistemi olan Windows 11'i (Windows 10X'in kopyası) duyurmuştu. Birçok kişinin eleştiri yağmuruna tuttuğu Windows 11 ilk çıktığı zamanlar sorunlu bir işletim sistemiydi. İşte Microsoft bu nedenle Windows 11'i toparlamaya başladı.

Windows 11 yavaş yavaş toparlanıyor

Microsoft'tan Dosya Gezgini'ne sekme ekleyebilme özelliğini isteyen birçok kullanıcıdan biriyseniz, sonunda sizlere iyi haberlerimiz var. Windows 11 sürüm 22H2 veya Sun Valley 2 güncellemesiyle, ilk olarak 2017'de önizleme yapılarında test edilen Dosya Gezgini'ndeki "sekmeler" özelliğini geri getirebilir.

Gittikçe daha iyi olmaya başlayan Windows 11 Sun Valley 2 ile birçok özelliği kullanıcılarına sunacak. Windows 11'i toparlamaya gayret eden yetkililer bu güncelleme ile işletim sisteminin Windows 98'den kalma bazı simge ve animasyonlarını da değiştirecek.

Windows 11'e gelmesi beklenen "Sekmeler" özelliği birçok kullanıcının işini kolaylaştıracak. Yukarıdaki ekran görüntüsünden anlaşılacağı üzere firma, Dosya gezginine sekme açabilme özelliğini test ediyor. File Explorer üzerinde iken "+" butonuyla çok sayıda yeni sekme açabilmeye yarayan bu özellik daha kolay kullanım sunuyor. Eğer birden çok sekmeniz varsa görselde de gözüken sağ ok tuşuna basarak pencereler arasında geçiş sağlayabiliyorsunuz.

Bu özellik aslında Microsoft Edge tarayıcısındakine çok benziyor. Windows 11 için gelmesi iyi bir adım olmuş. Firma ayrıca bu güncelleme ile sürükle-bırak özelliğini de kullanıcılara geri getirecek.