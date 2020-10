Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'ndan EBA açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Fatih Projesi

kapsamında geliştirilen ve öğretmenler ile öğrenciler arasında iletişim

kurmak ve eğitim hayatları boyunca kullanabilecekleri materyalleri

sağlamak üzere kurulan eğitsel dijital içerik platformu Eğitim Bilişim Ağı

(EBA) ülkemiz eğitimine kazandırıldı.

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli

Eğitim Bakanlığı arasında yürütülen uyumlu işbirliği ve çözüm odaklı

çalışmalar sonucunda Eğitim Bilişim Ağı (EBA) öğretmenlerimizin ve

öğrencilerimizin hizmetine sunuldu.

Bu doğrultuda Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile TC

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk video konferans yoluyla hazırlanan

protokole imza koydu.

ÇAVUŞOĞLU

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu imza öncesi yaptığı

konuşmada, ülkemiz için önemli bir protokole imza koymanın mutluluğunu

yaşadığını dile getirerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gençliği ve gelecek

nesilleri için el birliği ile bir şeyler yapmanın heyecanını, Kıbrıs Türk

Halkına hizmet edebilmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Göreve geldikleri günlerde Milli Eğitim ve kültür Bakanlığı’nın

yürüttüğü faaliyetlerde büyük bir sıkışıklık ve tıkanıklık olduğuna dikkat

çeken Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ve Lefkoşa

Büyükelçiliği ile kurdukları iyi iletişimlerle ve imza koydukları mutabakat

zabıtlarıyla birlikte Kıbrıs Türk Halkına hizmet etme sürecinde büyük bir

ivme ve motivasyon kazandıklarına vurgu yaptı.

Açıklamasında “Ülkemize yapılması gereken yatırımlar noktasında iki

bakanlık karşılıklı olarak büyük bir özveriyle çalışmaktadır.” ifadelerini

kullanan Çavuşoğlu, desteklerini esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti

yetkililerine teşekkürlerini iletti.

Ocak ayında Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyarette ODTÜ

içerisinde bulunan Türk Telekom SEBİT firmasında incelemelerde

bulunduklarını ve Eğitim Bilişim Ağı EBA’yı yerinde gözlemle fırsatı

yakaladıklarını söyleyen Çavuşoğlu, teknik heyet ile birlikte yaptıkları

değerlendirmeler sonucunda EBA sisteminin ülke eğitimine çok büyük

katkılar yapabileceği noktasında mutabık kaldıklarını belirtti.

Ziyareti gerçekleştirdikleri dönemde pandeminin olmadığını ve

uzaktan eğitim ve online eğitim noktasında herhangi bir ihtiyacın

olmadığını anımsatan Bakan Çavuşoğlu, pandemi dönemi öncesi Milli

Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak bir proje hazırladıklarını ve projenin

Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri tarafından değerlendirmeye alındığını

söyleyerek “Yapılan değerlendirmeler sonucunda finansmanı tamamen

Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanan KKTC EBA projesini

imzaladığımız protokol ile hayata geçiriyoruz.” dedi.

Seyreltilmiş eğitim modeli ile eğitime başladıklarını ve öğretmenlerin

bakanlık sistemi üzerinden senkron ve asenkron olarak online eğitime

devam ettiğini de sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, açıklamasının devamında

“EBA’nın kurumsal yapısı ve birikimi çıktığımız bu yolda bizlere çok büyük

bir motivasyon ve performans sağlayacaktır.” vurgusu yaptı.

EBA’nın KKTC eğitime kazandırılmasıyla birlikte, müfredatların aynı

olduğu lise programında hemen hizmete girebileceğine de dikkat çeken

Bakan Çavuşoğlu, süreç içerisinde diğer sınıf programlarını da açacaklarını

belirtti.

Çavuşoğlu konuşmasının sonunda ülkemiz gençliğine verdikleri

desteklerden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip

Erdoğan’a ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a teşekkürlerini ileterek,

EBA’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hayırlı olmasını temenni etti.

SELÇUK

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise yaptığı

konuşmada çok önemli bir işbirliği projesinde beraber bulunuyor olmaktan

ve geleceğe dönük bir teknolojinin altyapısını Kıbrıs Türk Halkı ile

paylaşmaktan dolayı büyük bir kıvanç yaşadıklarını belirtti.

Bu projenin çok değerli ve anlamlı olduğuna vurgu yapan Selçuk,

EBA’nın çok büyük bir genişleme süreci içerisinde olduğuna ve eğitimin

teknoloji ile entegrasyonu noktasında çok işlevsel bir platform olduğuna

vurgu yaptı.

Selçuk ayrıca 2019’dan beri gerçekleştirdikleri temas ve ziyaretlerin

birçok konuda somut sonuçlara yol açıyor olmasının da kendilerinde büyük

bir mutluluk yarattığını dile getirdi.

2023 eğitim vizyonu doğrultusunda planladıkları çalışmaların, KKTC

öğretmenleri nezninde de hayata geçmesi ve karşılıklı imkanlar

çerçevesinde önümüzdeki dönem hizmetiçi eğitim çalışmalarının

yoğunlaştırılmasının da hedefleri arasında olduğuna vurgu yapan Selçuk,

şöyle devam etti;

“EBA sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti öğrenci ve öğretmenleri 21.

Yüzyıl becerileri çerçevesinde önemli bulduğumuz birçok farklı içerik ve

uygulamanın içinde bulunduğu bir sisteme sahip olacaklar. Eğitim

süreçlerinin teknoloji ile kaynaştırılması noktasında çok büyük bir projeden

bahsediyoruz. Bu anlamda KKTC’deki öğretmen ve öğrencilerimizin de

dünya standartlarında bir eğitim platformu ile buluşturmuş olması ayrı bir

önem taşıyor. İmzalayacağımız bu protokol ile tarihi bir yükümlülüğü de

yerine getiriyoruz. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor, projenin

her iki ülkeye de hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

KKTC EBA Projesi

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Eğitim Bilişim Ağı

(EBA)’nın KKTC için özelleştirilmiş bir hali KKTC’de kurularak, ekim başı

itibarıyla kademeli olarak KKTC’deki öğrenci ve öğretmenlerin kullanmaya

başlayacaklardır. İlk aşamada lise programı devamında ise okul öncesi

açılacaktır. İlkokul ve ortaokuldaki ortak derslerle ilgili programlar öncelikli

olmak üzere diğerlerine kademeli olarak sisteme dahil olacaklardır. KKTC-

EBA’nın, sonraki aşamalarda KKTC müfredatı ile EBA içeriklerinin

uyumlandırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından tüm öğrenci,

öğretmen, veli ve okul yöneticilerinin kullanımına sunulacaktır.

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Nedir?

Eğitim Bilişim Ağı (EBA), T.C. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından

oluşturulan, etkin içerik kullanımını ve sosyal paylaşımı

destekleyen, teknolojinin eğitime entegrasyonunu amaçlayan

dijital bir eğitim platformudur. Eğitim içeriklerinin yanı sıra üretim,

yönetim ve iletişim süreçlerinin de platforma eklenmesiyle bütünsel bir

eğitim çözümü olarak tasarlanmıştır. EBA; okul yöneticilerini,

öğretmenleri ve öğrencileri eğitsel bir platformda buluştururken

sosyal paylaşımı ve iletişimi destekler.

Ayrıca EBA, sınavlara hazırlanan öğrenciler için sorular,

etkileşimli içerikler, testler, akıllı ölçme değerlendirme, eksik

analizi ve diğer eğitsel imkânları kapsayan özellikleriyle her bir

öğrenciye kişiselleştirilmiş bir öğrenme ortamı sunma kabiliyetine

sahiptir. Temelde yapay zekâ teknolojisi üzerine kurulu bu yapı,

öğrencilerin özellikleri ve becerileri doğrultusunda her bir öğrenciye özel

bir çalışma programı hazırlar, akıllı ölçme değerlendirme sistemi sayesinde

öğrencileri performanslarına yönelik yönlendirmelerle destekler, eksiksiz

ilerlemelerini sağlar.

Akademik Destek (ADES) nedir?

ADES, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 11 ve 12. sınıf

öğrencilerinin üniversiteye hazırlık sürecini bütünsel olarak desteklemek

üzere oluşturulan ve EBA üzerinden erişilen dijital üniversiteye hazırlık

programıdır. Yeni nesil sorular, sınavlar, çalışma stratejileri ve

onlarca kaynak içeren ADES, aynı zamanda ihtiyaca yönelik akıllı

yönlendirme sistemiyle öğrencilerin üniversite ve bölüm

hedeflerine ulaşmalarını sağlar.

KKTC-EBA, KKTC Eğitim Sistemine Hangi Faydaları Sağlayacak?

Kamu okullarındaki bireylerin kullanımına ücretsiz olarak

sunulacak dijital eğitim platformu KKTC-EBA sayesinde; KKTC’li

öğrenci ve öğretmenler, 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip birçok farklı içerik

ve uygulamadan faydalanma olanağına sahip olacaklardır. Aynı zamanda

Eğitim ve Kültür Bakanlığı, bu portal sayesinde öğrencilerin

performanslarını ve gelişimlerini değerlendirebilecek,

öğretmenlerin yetkinliklerini ölçebilecek ve tüm bunların

geliştirilmesini destekleyerek KKTC’nin “Eğitimde 3.0”

dönüşümünde yerini almasını sağlayacaktır.

KKTC-EBA Projesi’nin amacı, bilgi teknolojileri aracılığıyla etkili

materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu

gerçekleştirmektir. Öğretmen ve öğrenciler, KKTC-EBA’ya zaman ve

mekân bağımsız olarak her yerden erişilebilecekler, öğrenme

materyallerinin yanı sıra öğrenmeyi okul dışına taşıyan bir

platformla ders işleme olanağına kavuşacaklardır.

EBA, özellikle pandemi sürecinde okulların kapanmasıyla

birlikte uzaktan kesintisiz eğitimin devam edebilmesine olanak

sağlayan bir platformdur. EBA sayesinde okulların kapalı olduğu

dönemlerde veya seyreltilmiş dönüşümlü eğitim sisteminin tercih edilmesi

durumunda öğretmenlerin kendi öğrencilerini takip etmesi,

ödevlendirmesi ve öğrencilerin eğitim hayatının sekteye uğramamasını

sağlaması mümkündür.

Proje Takvimi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 154 okulda, 2668 şubede 4304

öğretmen görev yapmaktadır ve 53.181 öğrenci eğitim görmektedir.

KKTC-EBA Projesi’nin iki aşamada gerçekleştirilmesi

planlanmaktadır. Birinci aşamada KKTC-EBA; lise KKTC müfredatının

neredeyse tamamının T.C. Millî Eğitim Bakanlığı müfredatıyla uyumlu

olması nedeniyle KKTC Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı liselerdeki

bütün öğretmen ve öğrencilere açılacaktır.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim seviyelerinde KKTC ve T.C.

müfredatlarında yer alan farklılıklardan ve programlardan (IGCSE , A-

LEVEL) dolayı bu seviyelere yönelik analiz çalışmasının tamamlanmasıyla

KKTC-EBA’nın bu kademelerde açılışı, ikinci aşamada gerçekleştirilecektir.

Bu çerçevede yapılan çalışmalarla pandemi sürecinde öğrencilerimiz

mağdur olmayacak, velilerimiz kaygılanmayacak, çocuklarımızın çağı

yakalama ve çağdaş dünyanın gerisinde kalmama adına teknolojinin

nimetlerinden yararlanması sağlanmış olacaktır.

KKTC EBA Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki öğrencilerimize,

öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.