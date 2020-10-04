Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'ndan EBA açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Fatih Projesi
kapsamında geliştirilen ve öğretmenler ile öğrenciler arasında iletişim
kurmak ve eğitim hayatları boyunca kullanabilecekleri materyalleri
sağlamak üzere kurulan eğitsel dijital içerik platformu Eğitim Bilişim Ağı
(EBA) ülkemiz eğitimine kazandırıldı.
KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Milli
Eğitim Bakanlığı arasında yürütülen uyumlu işbirliği ve çözüm odaklı
çalışmalar sonucunda Eğitim Bilişim Ağı (EBA) öğretmenlerimizin ve
öğrencilerimizin hizmetine sunuldu.
Bu doğrultuda Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile TC
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk video konferans yoluyla hazırlanan
protokole imza koydu.
ÇAVUŞOĞLU
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu imza öncesi yaptığı
konuşmada, ülkemiz için önemli bir protokole imza koymanın mutluluğunu
yaşadığını dile getirerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gençliği ve gelecek
nesilleri için el birliği ile bir şeyler yapmanın heyecanını, Kıbrıs Türk
Halkına hizmet edebilmenin gururunu yaşadıklarını belirtti.
Göreve geldikleri günlerde Milli Eğitim ve kültür Bakanlığı’nın
yürüttüğü faaliyetlerde büyük bir sıkışıklık ve tıkanıklık olduğuna dikkat
çeken Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ve Lefkoşa
Büyükelçiliği ile kurdukları iyi iletişimlerle ve imza koydukları mutabakat
zabıtlarıyla birlikte Kıbrıs Türk Halkına hizmet etme sürecinde büyük bir
ivme ve motivasyon kazandıklarına vurgu yaptı.
Açıklamasında “Ülkemize yapılması gereken yatırımlar noktasında iki
bakanlık karşılıklı olarak büyük bir özveriyle çalışmaktadır.” ifadelerini
kullanan Çavuşoğlu, desteklerini esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti
yetkililerine teşekkürlerini iletti.
Ocak ayında Türkiye’ye gerçekleştirdiği resmi ziyarette ODTÜ
içerisinde bulunan Türk Telekom SEBİT firmasında incelemelerde
bulunduklarını ve Eğitim Bilişim Ağı EBA’yı yerinde gözlemle fırsatı
yakaladıklarını söyleyen Çavuşoğlu, teknik heyet ile birlikte yaptıkları
değerlendirmeler sonucunda EBA sisteminin ülke eğitimine çok büyük
katkılar yapabileceği noktasında mutabık kaldıklarını belirtti.
Ziyareti gerçekleştirdikleri dönemde pandeminin olmadığını ve
uzaktan eğitim ve online eğitim noktasında herhangi bir ihtiyacın
olmadığını anımsatan Bakan Çavuşoğlu, pandemi dönemi öncesi Milli
Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak bir proje hazırladıklarını ve projenin
Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri tarafından değerlendirmeye alındığını
söyleyerek “Yapılan değerlendirmeler sonucunda finansmanı tamamen
Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanan KKTC EBA projesini
imzaladığımız protokol ile hayata geçiriyoruz.” dedi.
Seyreltilmiş eğitim modeli ile eğitime başladıklarını ve öğretmenlerin
bakanlık sistemi üzerinden senkron ve asenkron olarak online eğitime
devam ettiğini de sözlerine ekleyen Çavuşoğlu, açıklamasının devamında
“EBA’nın kurumsal yapısı ve birikimi çıktığımız bu yolda bizlere çok büyük
bir motivasyon ve performans sağlayacaktır.” vurgusu yaptı.
EBA’nın KKTC eğitime kazandırılmasıyla birlikte, müfredatların aynı
olduğu lise programında hemen hizmete girebileceğine de dikkat çeken
Bakan Çavuşoğlu, süreç içerisinde diğer sınıf programlarını da açacaklarını
belirtti.
Çavuşoğlu konuşmasının sonunda ülkemiz gençliğine verdikleri
desteklerden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’a ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a teşekkürlerini ileterek,
EBA’nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne hayırlı olmasını temenni etti.
SELÇUK
Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise yaptığı
konuşmada çok önemli bir işbirliği projesinde beraber bulunuyor olmaktan
ve geleceğe dönük bir teknolojinin altyapısını Kıbrıs Türk Halkı ile
paylaşmaktan dolayı büyük bir kıvanç yaşadıklarını belirtti.
Bu projenin çok değerli ve anlamlı olduğuna vurgu yapan Selçuk,
EBA’nın çok büyük bir genişleme süreci içerisinde olduğuna ve eğitimin
teknoloji ile entegrasyonu noktasında çok işlevsel bir platform olduğuna
vurgu yaptı.
Selçuk ayrıca 2019’dan beri gerçekleştirdikleri temas ve ziyaretlerin
birçok konuda somut sonuçlara yol açıyor olmasının da kendilerinde büyük
bir mutluluk yarattığını dile getirdi.
2023 eğitim vizyonu doğrultusunda planladıkları çalışmaların, KKTC
öğretmenleri nezninde de hayata geçmesi ve karşılıklı imkanlar
çerçevesinde önümüzdeki dönem hizmetiçi eğitim çalışmalarının
yoğunlaştırılmasının da hedefleri arasında olduğuna vurgu yapan Selçuk,
şöyle devam etti;
“EBA sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti öğrenci ve öğretmenleri 21.
Yüzyıl becerileri çerçevesinde önemli bulduğumuz birçok farklı içerik ve
uygulamanın içinde bulunduğu bir sisteme sahip olacaklar. Eğitim
süreçlerinin teknoloji ile kaynaştırılması noktasında çok büyük bir projeden
bahsediyoruz. Bu anlamda KKTC’deki öğretmen ve öğrencilerimizin de
dünya standartlarında bir eğitim platformu ile buluşturmuş olması ayrı bir
önem taşıyor. İmzalayacağımız bu protokol ile tarihi bir yükümlülüğü de
yerine getiriyoruz. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyor, projenin
her iki ülkeye de hayırlı olmasını temenni ediyorum.”
KKTC EBA Projesi
T.C. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Eğitim Bilişim Ağı
(EBA)’nın KKTC için özelleştirilmiş bir hali KKTC’de kurularak, ekim başı
itibarıyla kademeli olarak KKTC’deki öğrenci ve öğretmenlerin kullanmaya
başlayacaklardır. İlk aşamada lise programı devamında ise okul öncesi
açılacaktır. İlkokul ve ortaokuldaki ortak derslerle ilgili programlar öncelikli
olmak üzere diğerlerine kademeli olarak sisteme dahil olacaklardır. KKTC-
EBA’nın, sonraki aşamalarda KKTC müfredatı ile EBA içeriklerinin
uyumlandırma çalışmalarının tamamlanmasının ardından tüm öğrenci,
öğretmen, veli ve okul yöneticilerinin kullanımına sunulacaktır.
Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Nedir?
Eğitim Bilişim Ağı (EBA), T.C. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından
oluşturulan, etkin içerik kullanımını ve sosyal paylaşımı
destekleyen, teknolojinin eğitime entegrasyonunu amaçlayan
dijital bir eğitim platformudur. Eğitim içeriklerinin yanı sıra üretim,
yönetim ve iletişim süreçlerinin de platforma eklenmesiyle bütünsel bir
eğitim çözümü olarak tasarlanmıştır. EBA; okul yöneticilerini,
öğretmenleri ve öğrencileri eğitsel bir platformda buluştururken
sosyal paylaşımı ve iletişimi destekler.
Ayrıca EBA, sınavlara hazırlanan öğrenciler için sorular,
etkileşimli içerikler, testler, akıllı ölçme değerlendirme, eksik
analizi ve diğer eğitsel imkânları kapsayan özellikleriyle her bir
öğrenciye kişiselleştirilmiş bir öğrenme ortamı sunma kabiliyetine
sahiptir. Temelde yapay zekâ teknolojisi üzerine kurulu bu yapı,
öğrencilerin özellikleri ve becerileri doğrultusunda her bir öğrenciye özel
bir çalışma programı hazırlar, akıllı ölçme değerlendirme sistemi sayesinde
öğrencileri performanslarına yönelik yönlendirmelerle destekler, eksiksiz
ilerlemelerini sağlar.
Akademik Destek (ADES) nedir?
ADES, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 11 ve 12. sınıf
öğrencilerinin üniversiteye hazırlık sürecini bütünsel olarak desteklemek
üzere oluşturulan ve EBA üzerinden erişilen dijital üniversiteye hazırlık
programıdır. Yeni nesil sorular, sınavlar, çalışma stratejileri ve
onlarca kaynak içeren ADES, aynı zamanda ihtiyaca yönelik akıllı
yönlendirme sistemiyle öğrencilerin üniversite ve bölüm
hedeflerine ulaşmalarını sağlar.
KKTC-EBA, KKTC Eğitim Sistemine Hangi Faydaları Sağlayacak?
Kamu okullarındaki bireylerin kullanımına ücretsiz olarak
sunulacak dijital eğitim platformu KKTC-EBA sayesinde; KKTC’li
öğrenci ve öğretmenler, 21. yüzyıl yetkinliklerine sahip birçok farklı içerik
ve uygulamadan faydalanma olanağına sahip olacaklardır. Aynı zamanda
Eğitim ve Kültür Bakanlığı, bu portal sayesinde öğrencilerin
performanslarını ve gelişimlerini değerlendirebilecek,
öğretmenlerin yetkinliklerini ölçebilecek ve tüm bunların
geliştirilmesini destekleyerek KKTC’nin “Eğitimde 3.0”
dönüşümünde yerini almasını sağlayacaktır.
KKTC-EBA Projesi’nin amacı, bilgi teknolojileri aracılığıyla etkili
materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu
gerçekleştirmektir. Öğretmen ve öğrenciler, KKTC-EBA’ya zaman ve
mekân bağımsız olarak her yerden erişilebilecekler, öğrenme
materyallerinin yanı sıra öğrenmeyi okul dışına taşıyan bir
platformla ders işleme olanağına kavuşacaklardır.
EBA, özellikle pandemi sürecinde okulların kapanmasıyla
birlikte uzaktan kesintisiz eğitimin devam edebilmesine olanak
sağlayan bir platformdur. EBA sayesinde okulların kapalı olduğu
dönemlerde veya seyreltilmiş dönüşümlü eğitim sisteminin tercih edilmesi
durumunda öğretmenlerin kendi öğrencilerini takip etmesi,
ödevlendirmesi ve öğrencilerin eğitim hayatının sekteye uğramamasını
sağlaması mümkündür.
Proje Takvimi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 154 okulda, 2668 şubede 4304
öğretmen görev yapmaktadır ve 53.181 öğrenci eğitim görmektedir.
KKTC-EBA Projesi’nin iki aşamada gerçekleştirilmesi
planlanmaktadır. Birinci aşamada KKTC-EBA; lise KKTC müfredatının
neredeyse tamamının T.C. Millî Eğitim Bakanlığı müfredatıyla uyumlu
olması nedeniyle KKTC Millî Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı liselerdeki
bütün öğretmen ve öğrencilere açılacaktır.
Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim seviyelerinde KKTC ve T.C.
müfredatlarında yer alan farklılıklardan ve programlardan (IGCSE , A-
LEVEL) dolayı bu seviyelere yönelik analiz çalışmasının tamamlanmasıyla
KKTC-EBA’nın bu kademelerde açılışı, ikinci aşamada gerçekleştirilecektir.
Bu çerçevede yapılan çalışmalarla pandemi sürecinde öğrencilerimiz
mağdur olmayacak, velilerimiz kaygılanmayacak, çocuklarımızın çağı
yakalama ve çağdaş dünyanın gerisinde kalmama adına teknolojinin
nimetlerinden yararlanması sağlanmış olacaktır.
KKTC EBA Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki öğrencilerimize,
öğretmenlerimize ve velilerimize hayırlı olsun.
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