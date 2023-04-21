Milli güreşçi Ömer Özyıldırım, Macaristan’da

Eğitimini Ankara’da Kara Harp Okulu’nda sürdüren milli güreşçimiz Ömer Özyıldırım, Macaristan’da güreş çalışmalarına katılıyor.
DETAY KIBRIS
Kara Harp Okulu Güreş Takımı’nın kaptanlığını yapan genç güreşçi, geçtiğimiz ay Türkiye Ünilig’de 92 kiloda Milli Savunma Üniversitesi adına güreşmişti.
Ömer Özyıldırım, yurt dışındaki uluslararası turnuvalara hazırlanmak maksadıyla 17 Nisan 2023 Pazartesi günü Macaristan’a gitti.
Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Vasas Spor Kulübü’nün çalışmalara katılan güreşçimiz, Avrupa üçüncüsü antrenör Wöller Gergo ve Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda Hindistan’ın antrenörlüğünü yapan Wöller Akos tarafından hazırlıklarını sürdürüyor.
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