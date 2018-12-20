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Milli Piyango çekilişinde hile mi yapılıyor? (Video)

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'Hayır, hayır geri atalım topu, daha butona basmadım'
Milli Piyango çekilişinde hile mi yapılıyor? (Video)

Yılbaşı öncesi binlerce Milli Piyango bileti satılırken, çekiliş öncesi şaibe iddiaları kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiyenin talihlisi 31 Aralık'ta belli olacak. Yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı ise 390 milyon 910 bin TL olarak açıklandı.

Ancak yılbaşı çekilişine günler kala, bir video tartışma yarattı. Sosyal medyada hızla yayılan video, 9 Ekim 2018 tarihli Milli Piyango çekilişine ait.

Görüntülerde tartışma yaratan nokta ise, amorti numaralarının çekilişindeki bir an.

Görüntülere göre; olay şu şekilde gerçekleşiyor:

— Noter huzurundaki Milli Piyango heyeti, çekilişe amorti numaralar ile başlıyor. Ve ilk amorti numarası 4 olarak çıkıyor.

— İkinci amorti numarası için, 5'ten 9'a kadar olan toplar çekiliş küresine atılıyor.

​- Daha butona basılmadan, küreden 6 numarası çıkıyor.

— Heyetteki moderatör, "Hayır, hayır. Geri atalım topu. Henüz daha butona basmadım" diyerek çekilişi tekrarlatıyor.

— Tekrarlanan çekilişte amorti numarası yine 6 çıkıyor.

İşte bu anlar sosyal medyada büyük tartışma yarattı.

Görüntülerde; kürenin arkasında bir kişinin olması, butona basmadan bir topun nasıl düştüğü ve butona bastıktan sonra da aynı numaranın çıkması, soru işaretlerine neden oldu.

 

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