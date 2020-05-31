  • BIST 105.520
  • Altın 379,423
  • Dolar 6,8125
  • Euro 7,5605
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Milli Piyango talihlisi kazanan bileti 2 kez kaybetmiş

»
Antalya’da bir ilaç firmasında kurye olarak çalışırken, Milli Piyango’nun 2017 yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletlerden birisine sahip olan Murat Tokmak, yaşadıklarını anlattı. Son parasıyla bilet aldığ
Milli Piyango talihlisi kazanan bileti 2 kez kaybetmiş

Antalya’da bir ilaç firmasında kurye olarak çalışırken, Milli Piyango’nun 2017 yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletlerden birisine sahip olan Murat Tokmak, yaşadıklarını anlattı. Son parasıyla bilet aldığını belirten Tokmak, “Cebimde 5 lira kalmıştı. İşe gelmiştim ve simit mi yoksa sigara mı alayım diye çok düşündüm. Telefonumdan bileti sorgulayınca 61 milyon lira gördüm ama 61 lira çıktı zannettim. Çünkü öyle bir rakamı hayatımda görmemiştim” dedi.

Milli Piyango İdaresi’nin 2017 yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon TL’lik büyük ikramiye, İstanbul, Ordu, KKTC ve Antalya Muratpaşa’ya çıktı. Muratpaşa Şarampol Kavşağı’nda seyyar Milli Piyango bayii Havva-Orhan Kostakoğlu çiftinden alınan biletin talihlisi ise, bir ilaç firmasında kurye olarak çalışan Murat Tokmak oldu. Tokmak, o süre zarfında kendisine soru yönelten gazetecilere ikramiyenin kendisine çıkmadığını savunmuş, bir süre boyunca çalıştığı iş yerinde kurye olarak çalışmaya devam etmişti. Fakat daha sonra ikramiye sahibinin Tokmak olduğu kesinleşmişti.

Aradan geçen 3 yılın ardından Tokmak, 61 milyon TL’den çeyrek biletine düşen 15 milyon 250 bin lirayla, çeşitli yatırımlar yaparak bir işadamı oldu. Çocukluğundan bu yana otomobil hayaliyle yaşayan Tokmak, 19 personelin çalıştığı oto yıkama, oto aksesuar ve oto kaplama olmak üzere 3 farklı işyeri açtı, 8 araba aldı, birçok sayıda konuta yatırım yaptı. Şu anda ticaret hayatını sürdüren Tokmak, 3 yıl aranın ardından ilk kez kamera karşısına geçip, ilginç milyonerlik hikayesini ve ardından yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı’na (İHA) anlattı.

"YOKSUL BİR AİLENİN ÇOCUĞUYDUM"

Yoksul bir ailenin çocuğu olduğunu ve yaşamı boyunca ailesinin çok acılar çektiğini dile getiren 30 yaşındaki Murat Tokmak, “Bunu anlatamıyorum, insanın yaşaması lazım. Ben bunu yaşadım. Yaşadığım için de şu anda ayakta duruyorum. Geçmişimi hiçbir zaman unutamıyorum, unutmam da zaten. Nereden gelip, nereye gideceğimizi çok iyi bilen bir insanım” dedi.

BİLETİ İKİ KEZ KAYBETMİŞ

Milyoner olmadan bir gün öncesi yaşadıklarını anlatan Tokmak, “Kuryelik yaptığım için, motorla ilacı bırakmam gerekiyor. Çünkü motorlarda GPRS sistemi var. Orada durduğum an bize ‘orada ne işin var’ diye telefon geliyordu. İlacı bırakıp bilet almak istedim. 4 deste bilet vardı. Bana ablam bir bilet uzattı. ‘Bu Antalya bileti, sen bana İstanbul bileti ver, ona daha çok çıkıyor’ dedim. Dayının bir tanesi, ‘Fark etmiyor, hepsi aynı yerden geliyor’ deyince, ‘O zaman abla şansımı kırmayayım’ dedim. Çekip bileti aldım. Oradan acil işe gittim. O gece sanki çok farklıydı. İş yerimde 2’nci ayımı doldurup avans almak için çaba harcıyordum. Ben o bileti cebimdeki son paramla aldım. O bilet 2 kere kayboldu. İkisinde de iş yerindeki arkadaş bulup getirdi verdi bana bileti. Arkasında ismim yazılıydı” diye konuştu.

"CEBİMDE 5 LİRAM VARDI"

Yılbaşı gecesi ikramiyeyi sorgulamadığını ve sabahında cebinde 5 TL ile işe gittiğini ifade eden Tokmak, “O sabah benim nöbetim vardı. Tekrar ilaç deposuna nöbete gittim. Ama isyan ederek gidiyordum. Düşünün yılbaşında herkes evinde yatıyor ve ben çalışmaya gidiyorum. Cebimde son 5 liram vardı. ‘Simit mi alayım, sigar mı alayım’ diye düşündüm. Aç kalmamak için simit aldım” ifadelerini kullandı.

61 MİLYON TL'Yİ, 61 TL ZANNETTİ

Tokmak, simidi yemesinin ardından elini cebine attığında bileti gördüğünü ve telefondan sorguladığını anlatarak, “Bileti görüce en azından sigara param çıkar diye sorgulamak istedim. Telefonumdan girip baktım 61 milyon 20 bin TL yazıyor. ‘Oh be, 1 haftalık sigara param çıktı’ diye sevindim. Ben o kadar parayı hiç bilmiyorum ki. Yanımda o sıra bir arkadaşım oturuyordu. 61 lira falan zannettim. ‘Allah’ıma şükürler olsun, sigara param ve biletin parası çıktı’ dedim. İkinci ayım dolacağı için avans alacaktım, onun sevinciyle de bir taraftan çalışmaya devam ediyorum. O sıra milyoner olduğumu bilmiyorum. Yanımdaki o arkadaşım, bana büyük ikramiyenin çıktığını söyledi. O sıra ona güvenemediğim için, ‘ben o numarayı kafamdan girdim’ demek zorunda kaldım. O sıra ablamı aradım, büyük ikramiyenin çıktığını söyledim. İnanmadı. Biletin fotoğrafını attım. Ardından beni aldılar. Annemin yanına gittim. Çünkü annem çok çekti” diye konuştu.

"BAZEN 'RÜYADA MIYIM ACABA' DİYE KENDİMİ SORGULUYORUM"

Parayı alır almaz ne yapacağını bilmediğini, ardından çocukluk hayali olan arabaları alıp satmaya başlayarak ticarete atıldığını ifade eden Tokmak, şu anda aksesuar, kaplama, araç yıkama dükkanları, onlarca evi ve 8 otomobilinin bulunduğunu söyledi. İş yerlerinde 19 kişiye işveren Tokmak, “İnsanlara bir nebze olsun ekmek kapısı oldu. Önceden yoldan geçen arkadaşlarımın arabalarını görüyordum. Keşke benim de böyle arabam olsa diyordum. Ona ‘jant takarım, boyarım’ falan diyordum. Nereye takıyorsun, bizimkisi sadece hayaldi. Ama Allah hayalimin üstünü nasip etti. Bazen kendimi sorguluyorum. Acaba ben rüyada mıyım? diye. Belki bir gün uyandığımda bu iş yerlerin önünden yürüyerek geçeceğim diye düşünüyorum” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • THY ikramları kıstı: Çay, kahve ve ekonomi sınıfına alkol servisi kalktı31 Mayıs 2020 Pazar 13:54
  • Sokağa çıkma yasağı varken Gezi Parkı'nı bariyerlerle kapattılar!31 Mayıs 2020 Pazar 12:40
  • Yazar, şair ve felsefeci Oruç Aruoba hayatını kaybetti31 Mayıs 2020 Pazar 12:28
  • THY'nin ilk uçuşu '1 Haziran'da İstanbul'dan Ankara'ya'30 Mayıs 2020 Cumartesi 23:17
  • Türkiye'de Covid-19'dan 26 can kaybı30 Mayıs 2020 Cumartesi 20:58
  • Hürriyet, Milliyet ve Posta artık basılmayacak iddiası yalanlandı30 Mayıs 2020 Cumartesi 20:44
  • Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen kişi Konya'da yakalandı30 Mayıs 2020 Cumartesi 19:24
  • Ankara'dan Atina'ya 'Ayasofya yanıtı'30 Mayıs 2020 Cumartesi 19:19
  • THY 1 Haziran’dan itibaren tarifeli seferlere başlayacak30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:27
  • ÖSYM Başkanı Aygün açıkladı: Koronavirüs testi pozitif çıkan adaylar YKS'ye nasıl girecek?30 Mayıs 2020 Cumartesi 15:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti